On ne reverra pas Derrick Jones Jr. avant 2026

Les coups durs s'enchaînent du côté de Los Angeles car comme l'a regretté James Harden, « les joueurs tombent les un après les autres » aux Clippers. Ainsi, après Bradley Beal qui a dû mettre un terme à sa saison à cause d'une fracture de la hanche, et alors que Kawhi Leonard est déjà de retour à l'infirmerie, c'est désormais Derrick Jones Jr qui va manquer à l'appel pour au moins six semaines.

Le bondissant ailier s'est effondré peu avant la pause à Boston dimanche lors d'un contact avec Jaylen Brown causant une hyper extension du genou. Les examens réalisés par le staff médical ont révélé que le ligament collatéral médial du genou droit était touché et que sa convalescence allait donc prendre au moins six semaines.

Pour ne rien arranger, la formation de Tyronn Lue connaît un début d'exercice difficile sur le plan comptable, avec un nouveau revers concédé sur le fil en « back-to-back » à Philadelphie cette nuit. Les Clippers ont pourtant fait la course en tête pratiquement tout le match, et James Harden a eu deux balles de match à 3-points pour arracher la victoire. Ils pointent désormais à la 12e place de l'Ouest, avec 4 victoires pour 10 défaites !

Derrick Jones Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHO 32 17:43 56.2 27.3 70.7 1.2 1.3 2.5 0.4 2.0 0.4 0.4 0.4 5.3 2017-18 MIA 14 15:09 38.8 18.8 61.1 1.4 1.1 2.4 0.4 1.6 0.2 0.4 0.6 3.7 2017-18 PHO 6 5:30 50.0 0.0 83.3 0.3 0.3 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.7 1.5 2018-19 MIA 60 19:13 49.4 30.8 60.7 1.6 2.4 4.0 0.6 2.1 0.8 0.7 0.7 7.0 2019-20 MIA 59 23:18 52.7 28.0 77.2 1.1 2.8 3.9 1.1 2.2 1.0 0.5 0.6 8.5 2020-21 POR 58 22:43 48.4 31.6 64.8 1.3 2.2 3.5 0.8 2.2 0.6 0.6 0.9 6.8 2021-22 CHI 51 17:38 53.8 32.8 80.0 1.2 2.1 3.3 0.6 2.1 0.5 0.6 0.6 5.6 2022-23 CHI 64 13:57 50.0 33.8 73.8 0.9 1.5 2.4 0.5 1.3 0.5 0.4 0.6 5.0 2023-24 DAL 76 23:28 48.3 34.3 71.3 1.1 2.2 3.3 1.0 1.6 0.7 0.9 0.7 8.6 2024-25 LAC 77 24:19 52.6 35.6 70.3 1.2 2.2 3.4 0.8 2.0 1.0 0.9 0.4 10.1 2025-26 LAC 13 24:55 53.3 34.8 78.6 0.8 1.5 2.4 1.1 2.0 0.8 0.8 1.2 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.