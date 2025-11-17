Les Clippers croisent les doigts pour Derrick Jones Jr.

Titulaire sur les ailes et précieux depuis le début de saison, d'autant plus en l'absence de Bradley Beal et Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr a mordu la poussière à son tour dans la courte défaite des Clippers cette nuit à Boston. À deux minutes de la pause, c'est lors d'un ballon disputé avec Jaylen Brown qu'il s'est écroulé.

Dans sa chute, la superstar des Celtics est en partie retombée sur son genou, causant une vilaine torsion, similaire à celle subie par Trae Young fin octobre. Le joueur s'est effondré, se tenant le genou droit, et a dû être escorté par deux membres du staff pour quitter le terrain.

Les Clippers devraient rapidement être fixés sur l'état de sa blessure, et croisent les doigts pour que ce ne soit rien de grave. « On ne saura rien avant que son cas soit réexaminé », a brièvement répondu Tyronn Lue.

« C'est comme s'ils tombaient les uns après les autres »

Même si Derrick Jones Jr venait à éviter le pire (comme ça a été le cas de Trae Young), c'est un nouveau coup dur qui plombe un peu plus l'ambiance après une 9e défaite en 13 matchs concédée cette nuit. C'est à croire que la malédiction se poursuit pour la franchise californienne, qui espérait un tout autre début de saison.

« C'est dur. C'est comme s'ils tombaient les uns après les autres », a déploré James Harden. « On essaie juste de garder la tête froide, de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, et de rentrer sur le terrain pour gagner. Il faut espérer que les joueurs commencent à revenir, en espérant que ce soit plus tôt prévu. »

En plein « road trip » de sept matchs, les Clippers enchaînent dès ce soir à Philadelphie, et il y a de fortes chances pour que Nicolas Batum soit appelé à la rescousse pour réintégrer le cinq majeur de Los Angeles.

Derrick Jones Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHO 32 17:43 56.2 27.3 70.7 1.2 1.3 2.5 0.4 2.0 0.4 0.4 0.4 5.3 2017-18 MIA 14 15:09 38.8 18.8 61.1 1.4 1.1 2.4 0.4 1.6 0.2 0.4 0.6 3.7 2017-18 PHO 6 5:30 50.0 0.0 83.3 0.3 0.3 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.7 1.5 2018-19 MIA 60 19:13 49.4 30.8 60.7 1.6 2.4 4.0 0.6 2.1 0.8 0.7 0.7 7.0 2019-20 MIA 59 23:18 52.7 28.0 77.2 1.1 2.8 3.9 1.1 2.2 1.0 0.5 0.6 8.5 2020-21 POR 58 22:43 48.4 31.6 64.8 1.3 2.2 3.5 0.8 2.2 0.6 0.6 0.9 6.8 2021-22 CHI 51 17:38 53.8 32.8 80.0 1.2 2.1 3.3 0.6 2.1 0.5 0.6 0.6 5.6 2022-23 CHI 64 13:57 50.0 33.8 73.8 0.9 1.5 2.4 0.5 1.3 0.5 0.4 0.6 5.0 2023-24 DAL 76 23:28 48.3 34.3 71.3 1.1 2.2 3.3 1.0 1.6 0.7 0.9 0.7 8.6 2024-25 LAC 77 24:19 52.6 35.6 70.3 1.2 2.2 3.4 0.8 2.0 1.0 0.9 0.4 10.1 2025-26 LAC 13 24:55 53.3 34.8 78.6 0.8 1.5 2.4 1.1 2.0 0.8 0.8 1.2 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.