Joueurs du mois | Jalen Brunson avec Shai Gilgeous-Alexander

Bien partis pour se retrouver tous les deux dans le Top 5 du scrutin pour le MVP 2026, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Brunson commencent déjà par être chacun récompensés par un titre de « Player of the Month », pour le compte du mois de décembre.
Devancé par Nikola Jokic le mois dernier, Shai Gilgeous-Alexander ouvre son compteur cette saison, grâce à ses 31.4 points, 6.1 passes, 4.6 rebonds et 1.7 interception de moyenne (à 59% au shoot, dont 44% à 3-points, et 88% aux lancers-francs). OKC a, certes, connu un coup de mou collectivement (9 victoires – 4 défaites), mais « SGA » restait un cran au-dessus de la concurrence aux yeux de la NBA.
|Shai Gilgeous-Alexander
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|LAC
|82
|26:31
|47.6
|36.7
|80.0
|0.7
|2.1
|2.8
|3.3
|2.1
|1.2
|1.7
|0.5
|10.8
|2019-20
|OKC
|70
|34:42
|47.1
|34.7
|80.7
|0.7
|5.2
|5.9
|3.3
|1.7
|1.1
|1.9
|0.7
|19.0
|2020-21
|OKC
|35
|33:43
|50.8
|41.8
|80.8
|0.5
|4.2
|4.7
|5.9
|2.0
|0.8
|3.0
|0.7
|23.7
|2021-22
|OKC
|56
|34:41
|45.3
|30.0
|81.0
|0.7
|4.3
|5.0
|5.9
|2.5
|1.3
|2.8
|0.8
|24.5
|2022-23
|OKC
|68
|35:32
|51.0
|34.5
|90.5
|0.9
|4.0
|4.8
|5.5
|2.8
|1.6
|2.8
|1.0
|31.4
|2023-24
|OKC
|75
|34:02
|53.5
|35.3
|87.4
|0.9
|4.7
|5.5
|6.2
|2.5
|2.0
|2.2
|0.9
|30.1
|2024-25
|OKC
|76
|34:11
|51.9
|37.5
|89.8
|0.9
|4.1
|5.0
|6.4
|2.2
|1.7
|2.4
|1.0
|32.7
|2025-26
|OKC
|33
|33:15
|56.3
|42.0
|88.6
|0.5
|4.2
|4.7
|6.4
|2.0
|1.6
|1.9
|0.7
|32.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Pour Jalen Brunson, préféré notamment à Jaylen Brown, ses 30.6 points, 7.1 passes et 3.2 rebonds de moyenne (à 48% au shoot, dont 41% à 3-points, et 83% aux lancers-francs), lui permettent d’accompagner son camarade de la Draft 2018. Afin de boucler en beauté ce mois de décembre qui aura vu New York (10 victoires – 4 défaites) remporter la NBA Cup à Las Vegas.
|Jalen Brunson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|DAL
|73
|21:48
|46.7
|34.8
|72.5
|0.3
|2.0
|2.3
|3.2
|1.7
|0.5
|1.2
|0.1
|9.3
|2019-20
|DAL
|57
|17:56
|46.6
|35.8
|81.3
|0.4
|2.0
|2.4
|3.3
|1.3
|0.4
|1.2
|0.1
|8.2
|2020-21
|DAL
|68
|24:57
|52.3
|40.5
|79.5
|0.4
|3.0
|3.4
|3.5
|1.6
|0.5
|1.2
|0.0
|12.6
|2021-22
|DAL
|79
|31:57
|50.2
|37.3
|84.0
|0.5
|3.4
|3.9
|4.8
|1.9
|0.8
|1.6
|0.0
|16.3
|2022-23
|NY
|68
|34:59
|49.1
|41.6
|82.9
|0.6
|3.0
|3.5
|6.2
|2.2
|0.9
|2.1
|0.2
|24.0
|2023-24
|NY
|77
|35:24
|47.9
|40.1
|84.7
|0.6
|3.1
|3.6
|6.7
|1.9
|0.9
|2.4
|0.2
|28.7
|2024-25
|NY
|65
|35:24
|48.8
|38.3
|82.1
|0.4
|2.5
|2.9
|7.3
|2.1
|0.9
|2.5
|0.1
|26.0
|2025-26
|NY
|30
|35:28
|47.6
|38.7
|84.5
|0.7
|2.6
|3.3
|6.6
|2.5
|0.8
|2.1
|0.1
|29.4
