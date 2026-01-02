Joueurs du mois | Jalen Brunson avec Shai Gilgeous-Alexander

Bien partis pour se retrouver tous les deux dans le Top 5 du scrutin pour le MVP 2026, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Brunson commencent déjà par être chacun récompensés par un titre de « Player of the Month », pour le compte du mois de décembre.

Devancé par Nikola Jokic le mois dernier, Shai Gilgeous-Alexander ouvre son compteur cette saison, grâce à ses 31.4 points, 6.1 passes, 4.6 rebonds et 1.7 interception de moyenne (à 59% au shoot, dont 44% à 3-points, et 88% aux lancers-francs). OKC a, certes, connu un coup de mou collectivement (9 victoires – 4 défaites), mais « SGA » restait un cran au-dessus de la concurrence aux yeux de la NBA.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 33 33:15 56.3 42.0 88.6 0.5 4.2 4.7 6.4 2.0 1.6 1.9 0.7 32.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Pour Jalen Brunson, préféré notamment à Jaylen Brown, ses 30.6 points, 7.1 passes et 3.2 rebonds de moyenne (à 48% au shoot, dont 41% à 3-points, et 83% aux lancers-francs), lui permettent d’accompagner son camarade de la Draft 2018. Afin de boucler en beauté ce mois de décembre qui aura vu New York (10 victoires – 4 défaites) remporter la NBA Cup à Las Vegas.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 30 35:28 47.6 38.7 84.5 0.7 2.6 3.3 6.6 2.5 0.8 2.1 0.1 29.4

