Joueurs du mois | Nikola Jokic préféré à Shai Gilgeous-Alexander

Comme nous, la NBA a sans doute pas mal hésité mais c’est finalement Nikola Jokic qui vient d’être élu « Joueur du mois » à l’Ouest pour octobre/novembre, devant une concurrence féroce dominée par Shai Gilgeous-Alexander…

La lutte était pourtant relevée, avec Deni Avdija, Luka Doncic, Austin Reaves, Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, James Harden et Alperen Sengun également nommés. Mais la régularité du Serbe, ses impressionnants « triple-double » et son efficacité au tir ont finalement fait la différence.

À l’Est, c’est Cade Cunningham qui décroche le trophée de « Joueur du mois » pour saluer la première place des Pistons (17 victoires – 4 défaites), bien aidés par leur meneur, plus patron que jamais sur le terrain.

Lui a été préféré à Scottie Barnes, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Josh Giddey, Jalen Johnson, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Norman Powell et Franz Wagner. Mais l’influence globale de Cade Cunningham sur le jeu des Pistons, entre création, scoring et leadership, a convaincu les votants.