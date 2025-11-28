La course au MVP | Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, plus efficaces que jamais

La course au MVP entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic avait déjà été épique la saison dernière, avant que le bilan d’Oklahoma City ne conduise finalement les votants à opter pour le meneur du Thunder.

Elle démarre peut-être encore plus fort cette saison entre les deux hommes, qui affichent tous deux un niveau fou…

Car il faut bien se rendre compte que Nikola Jokic, pourtant déjà trois fois MVP, est parti sur les bases de sa meilleure saison en carrière. Le Serbe multiplie les triple-doubles et même s’il joue un peu moins que la saison dernière, il affiche ses meilleures moyennes aux rebonds et à la passe, tout en convertissant 70 % de ses tirs à 2-points et 43 % de ses tirs à 3-points. Sur un tel volume offensif, cette efficacité n’a presque aucun sens.

Des niveaux d’adresse incroyables

Seul Rudy Gobert (72 % de réussite) affiche ainsi une meilleure efficacité à 2-points mais il a pris deux fois moins de tirs, et ces derniers n’ont surtout rien à voir avec ceux de son homologue.

Et comme les Nuggets sont actuellement à la 3e place de l’Ouest (mais avec le même bilan que les Lakers, actuellement deuxièmes), Nikola Jokic a donc de sacrés arguments pour récupérer le trophée Maurice Podoloff.

Le problème, c’est qu’il n’est pas le seul à réussir un début de saison magnifique. Car niveau efficacité, Shai Gilgeous-Alexander n’est pas mal non plus. Lui aussi affiche des taux de réussite improbables pour un joueur aussi impliqué en attaque : 60 % à 2-points et 41 % à 3-points.

Le plus fou, c’est qu’avec la domination du Thunder, qui a certes profité d’un calendrier plutôt favorable mais qui devait notamment faire sans Jalen Williams et qui a écrasé la plupart de ses adversaires, « SGA » ne joue quasiment que les trois premiers quart-temps depuis le début de la saison. Il est ainsi le deuxième joueur ayant marqué le plus de points en premier quart-temps depuis la reprise, derrière seulement James Harden.

Luka Doncic, le troisième homme

Mais il est premier dans les deuxième et troisième quart-temps. Par contre, il est 58e dans le quatrième quart-temps, car il est 260e au niveau du nombre de minutes disputées dans les derniers quart-temps des rencontres….

De quoi presque faire oublier que c’est Luka Doncic qui est le meilleur scoreur de la ligue et que le Slovène a les arguments pour se mêler à la course, si les Lakers restent dans les hauteurs de l’Ouest et qu’il évite les passages à l’infirmerie. Les projecteurs de Los Angeles sont en effet particulièrement puissants.

Giannis Antetokounmpo peut sans doute être le quatrième homme de la course au MVP de la saison, tant il est indispensable aux Bucks. Le problème, c’est qu’il est actuellement blessé et que Milwaukee n’est que 11e à l’Est.

Il n’est donc pour le moment pas vraiment dans le coup, alors que Cade Cunningham, plus que jamais leader d’une surprenante équipe de Detroit, premier de l’Est, mérite d’être mentionné derrière le trio de tête. Pour compléter ce Top 5, Donovan Mitchell est l’option la plus solide, alors que Victor Wembanyama se soigne et que les Wolves d’Anthony Edwards doivent rassurer. Certes, les Cavaliers sont moins forts que la saison dernière et l’arrière a (trop ?) remis la main sur l’attaque de Cleveland, mais c’est surtout lié aux différentes blessures.

NOTRE TOP 5 DE LA COURSE AU MVP 2025/26

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 13 victoires, 4 défaites – 3e à l’Ouest.

Matchs : 17 disputés sur 17 possibles.

Stats : 29.6 pts, 12.8 reb, 11.1 pads, 1.6 int, 0.8 ctr et 3.5 pdb en 35 min.

Pourcentages : 63% au shoot, dont 43% à 3-points, et 85% aux lancers.

2 – Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Bilan : 18 victoires, 1 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 18 disputés sur 18 possibles.

Stats : 32.6 pts, 4.9 reb, 6.6 pads, 1.6 int, 0.8 ctr et 1.7 pdb en 33 min.

Pourcentages : 55% au shoot, dont 41% à 3-points, et 90% aux lancers.

3 – Luka Doncic (Lakers)

Bilan : 13 victoires, 4 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 13 disputés sur 17 possibles.

Stats : 35.2 pts, 8.8 reb, 9.2 pads, 1.9 int, 0.5 ctr et 4.2 pdb en 35 min.

Pourcentages : 47% au shoot, dont 33% à 3-points, et 79% aux lancers.

4 – Cade Cunningham (Pistons)

Bilan : 15 victoires, 3 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 15 disputés sur 18 possibles.

Stats : 28.1 pts, 6.1 reb, 9.3 pads, 1.3 int, 0.7 ctr et 3.6 pdb en 36 min.

Pourcentages : 45% au shoot, dont 30% à 3-points, et 83% aux lancers.

5 – Donovan Mitchell (Cavaliers)

Bilan : 12 victoires, 7 défaites – 5e à l’Est.

Matchs : 17 disputés sur 19 possibles.

Stats : 29.9 pts, 4.8 reb, 5.5 pads, 1.4 int, 0.4 ctr et 3.2 pdb en 34 min.

Pourcentages : 50% au shoot, dont 38% à 3-points, et 83% aux lancers.