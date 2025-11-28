Jalen Williams peut enfin lancer sa saison avec le Thunder !

La concurrence peut déjà trembler : ESPN annonce que Jalen Williams retrouvera le chemin des parquets dès ce vendredi soir, à l’occasion de la rencontre de NBA Cup décisive entre le Thunder et les Suns (le vainqueur se qualifiera directement pour les quarts de finale).

Une bonne nouvelle pour les champions en titre, privés de l’ailier depuis la reprise, à cause de son opération du poignet droit, survenue en juillet dernier. La franchise n’a logiquement pas voulu précipiter son retour, puisqu’on se rappelle que, lors des playoffs, il avait reçu près de 30 infiltrations (!) pour pouvoir être en tenue avec OKC…

Ralenti par plusieurs contretemps dans sa rééducation, Jalen Williams a déjà manqué 19 matchs cette saison et, comme il ne sera pas éligible pour les trophées de fin d’année, il vient de dire adieu à un éventuel bonus financier.

Néanmoins, son absence n’a pas empêché le Thunder de cartonner collectivement : 18 victoires et 1 défaite !

La saison dernière, « J-Dub » s’était imposé comme le premier lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander avec ses 21.6 points, 5.3 rebonds, 5.1 passes et 1.6 interception de moyenne. Forcément, ses performances avaient ensuite motivé les dirigeants d’OKC à le prolonger pour un très joli montant durant l’été : 239 millions de dollars sur cinq ans.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 ☆ OKC 69 32 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.