Jalen Williams absent du choc face aux Rockets

Élément-clé de cette équipe du Thunder, sacrée championne NBA il y a quelques mois, Jalen Williams ne sera pas en tenue pour la réception des Rockets, ce mardi. Une rencontre évidemment synonyme de cérémonie de remise des bagues, du jamais-vu dans l'histoire de la franchise.

Si l'ailier « progresse » et reste « dans les temps » par rapport à sa rééducation, d'après les dires de son coach Mark Daigneault, il n'est toujours pas suffisamment remis de son opération du poignet droit, survenue en juillet. On se rappelle que, lors des playoffs, il avait reçu près de 30 infiltrations (!) pour pouvoir jouer. Puis aligner 21.4 points, 5.5 rebonds, 4.8 passes et 1.4 interception de moyenne au printemps…

Également prolongé pendant l'intersaison, pour 287 millions de dollars sur cinq ans, Jalen Williams s'était blessé en avril et, pour l'heure, aucune date de retour n'a été communiquée. Mais l'intéressé savait déjà qu'il ne serait pas prêt pour la reprise, tout comme Nikola Topic, Isaiah Joe, Kenrich Williams et le rookie Thomas Sorber.

« Dès que je sentirai que je peux être à 100%, alors je pourrai y retourner. Une partie du processus consiste déjà simplement à retrouver mon tir. Il est surtout question de retrouver mes sensations » confiait récemment celui qui pense déjà au « back-to-back ».

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 ☆ OKC 69 32 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.