Jalen Williams a déjà trouvé ses motivations pour aller chercher le « back-to-back »

Au cours de la folle ascension du Thunder vers le titre, Jalen Williams a vu le récit médiatique évoluer au fil des mois, faisant passer Oklahoma City d'équipe surprise, trop jeune et trop inexpérimentée pour aller chercher un titre, à un candidat évident pour le titre lorsque le Thunder s'est retrouvé en position de rafler la mise. Qu'en sera-t-il cette année ? Ce qui est sûr, c'est que l'ailier du Thunder va encore se servir de ce que les médias pourraient dire au sujet de son équipe pour se motiver.

« Juste de voir comment la machine médiatique fonctionne, et de voir comment le vent a en quelque sorte tourné. On est passé de : ‘On est trop jeunes pour gagner', et ensuite, quand on gagne, ça a été : ‘Oh, ils ont été à la première place toute la saison, ils se devaient de gagner'. J'ai le sentiment que ça va être une grosse source de motivation du genre : ‘OK, refaisons le et voyons voir ce que les médias vont avoir à dire cette fois', ça a été le plus gros truc », a-t-il déclaré lors de son entretien avec SLAM.

Le plein de confiance… et un poignet tout neuf

L'autre source de motivation pour « J-Dub » va résider dans le fait de récupérer une main droite fonctionnelle à 100% après avoir été touché au poignet droit en fin de saison dernière, au point d'avoir dû recourir à près de 30 infiltrations pour continuer à jouer malgré la douleur. Un Jalen Williams avec toutes ses capacités, c'est un Jalen Williams encore plus effrayant pour ses adversaires, et c'est ce que l'intéressé va essayer de démontrer.

« Je n'ai rien fait et je ne pourrai rien faire pendant encore un mois environ. À l'approche du camp d'entraînement, je me dirai : ‘Bon, voyons voir jusqu'où je peux aller cette année'. Après avoir été incapable d'utiliser ma main pendant tout ce temps. C'est l'une de mes motivations », a-t-il ajouté, alors que son opération remonte à début juillet.

Surtout, la force qu'OKC pourrait bien développer cette saison, c'est d'évoluer avec un niveau de confiance des plus élevés, et libéré par ce premier titre. De quoi aider le groupe de Mark Daigneault à repousser ses limites ?

« On va pouvoir jouer encore plus librement maintenant. Avant, je ne dirais pas que je jouais pour un chèque, mais on essaie de jouer pour rester dans la ligue. Maintenant que c'est fait, on joue en quelque sorte plus librement, et on sait ce qu'il faut faire pour gagner. On va donc s'en servir. On a l'expérience dont tout le monde disait qu'on avait besoin » conclut Jalen Williams avant d'entamer la défense du titre.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 ☆ OKC 69 32 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.