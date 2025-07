Pour disputer les playoffs, Jalen Williams a reçu presque 30 infiltrations…

Le 9 avril, dans une rencontre face aux Suns et après un contact avec Devin Booker, Jalen Williams s'est déchiré un ligament du poignet droit. Une blessure handicapante et qui tombe au pire moment possible : à quelques jours des playoffs.

Le joueur a donc décidé de faire malgré la douleur, de la masquer avec des infiltrations. Beaucoup d'infiltrations de lidocaïne. Au point d'avoir une callosité à l'endroit des piqûres…

« J'en ai eu 28 ou 29 pendant les playoffs », calcule le champion NBA du Thunder. « Je me disais que je ne pouvais pas faire tout ça pour rien. Il fallait qu'on gagne. C'était ma mentalité. »

La suite des playoffs a donné raison à l'ailier, même si jouer avec des infiltrations n'est jamais neutre, voire dangereux sur la durée. Pour une raison simple : comme on ne sent plus rien, on risque d'aggraver sa blessure sans le savoir ni le sentir. Ce fut d'ailleurs un peu le cas pour Jalen Williams, dans la série contre les Nuggets.

Un sacrifice récompensé

Mais comme il avait été critiqué la saison passée et ne voulait pas se trouver une excuse, il n'a rien dit des playoffs, quand le Thunder n'a pas communiqué non plus.

« Je ne voulais pas que les gens sachent que j'étais blessé pour éviter que tout le monde me tombe dessus et puisse dire que je n'étais pas prêt pour ce moment. Ce qui est faux désormais », se justifie le champion NBA 2025. « Mais c'était dérangeant, car la nature humaine fait que, quand on est blessé, on veut crier. J'étais concentré, je ne voulais pas me chercher d'excuse. »

Désormais opéré, le coéquipier de Shai Gilgeous-Alexander va rester à l'infirmerie pendant douze semaines. Il devrait être présent lors de la reprise et n'a aucun regret face aux presque 30 infiltrations reçues pendant ces onze semaines de compétition. « On a gagné le titré, donc vous pouvez dire ce que voulez maintenant. J'aurai bientôt ma bague de champion. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 ☆ OKC 69 32 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.