Le Thunder perd encore son rookie pour la saison !

Publié le 6/09/2025 à 7:07

NBA – Après Chet Holmgren et Nikola Topic, c'est Thomas Sorber qui va vivre une année blanche directement après avoir été drafté.

Thomas Sorber

Chet Holmgren en 2022, Nikola Topic en 2024 et… Thomas Sorber en 2025. Pour la troisième fois en quatre ans, et donc pour la deuxième année consécutive, OKC perd son rookie du premier tour sur blessure, pendant l'intersaison et pour tout l'exercice à venir !

En l'occurrence, Thomas Sorber souffre de la même blessure que Nikola Topic il y a un an : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Elle est survenue pendant l'un de ses entraînements, à Oklahoma City.

Sélectionné en 15e position lors de la dernière Draft, à sa sortie de Georgetown, Thomas Sorber était tout naturellement l'un des meilleurs intérieurs de sa cuvée, avec ses 14.5 points, 8.5 rebonds, 2.4 passes, 2.0 contres et 1.5 interception de moyenne amassés chez les Hoyas.

Malgré ses 19 ans, il était surtout censé avoir une vraie carte à jouer dans la raquette du Thunder, champion en titre, composée essentiellement de Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein et Jaylin Williams. La saison prochaine, Mark Daigneault repartira donc avec le même groupe dans la peinture.

Par Florian Benfaid
