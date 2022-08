Chet Holmgren va manquer toute la saison !!!

Il y a moins d’une semaine, Jayson Tatum et LeBron James créaient l’événement en se rendant à Seattle pour participer à la ligue d’été de Jamal Crawford. Face à eux, il y avait notamment Chet Holmgren, et le rookie du Thunder était rapidement sorti sur blessure, après un drive de LeBron (vidéo ci-dessous).

Mercredi, The Athletic révélait que la blessure était bien plus sérieuse qu’on ne le pensait et aujourd’hui, le Thunder révèle qu’il souffre d’une rupture d’un ligament du médio-pied du pied droit, et il ne jouera pas de la saison !!! Il rejoint ainsi le club des stars de la Draft qui ont passé leur première année à l’infirmerie, comme Blake Griffin, Ben Simmons ou encore Joel Embiid.

C’est un énorme coup dur pour le joueur, si prometteur lors des summer leagues, mais aussi sa franchise qui pensait entamer la dernière phase de sa reconstruction avec son intérieur à tout faire.

« Il est évident que nous sommes déçus pour Chet, surtout compte tenu de son excitation à l’idée de jouer avec ses coéquipiers cette saison. Nous savons que Chet a une longue carrière devant lui au sein de notre organisation et de la communauté d’Oklahoma City » écrit Sam Presti dans un communiqué. « L’une des choses qui nous a le plus impressionnés au cours du processus de sélection de Chet était sa détermination et sa concentration. Nous nous attendons à ce que cette même ténacité le porte pendant cette période où nous travaillons ensemble et le soutenons pendant sa convalescence. »

Ironie de l’histoire, Holmgren s’est blessé à Seattle, la ville qui a vu ses Sonics déménager à Oklahoma City. C’était il y a 14 ans.