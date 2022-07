Paolo Banchero et Chet Holmgren s’éclatent à Seattle

Il n’y a pas que la Drew League comme ligue d’été « Pro-Am », et du côté de Seattle, Jamal Crawford organise chaque année la CrawsOver Pro-Am.

Parmi les huit équipes en lice, on y croise les meilleurs joueurs issus de la région comme Isaiah Thomas ou Dejounte Murray, et cette année, le casting est royal avec Paolo Banchero, Chet Holmgren, MarJon Beauchamp, Bogdan Bogdanovic, Tari Eason, Jalen McDaniels, Kevin Porter Jr., Nate Robinson…

Cette nuit, les deux premiers choix de la Draft avaient décidé de jouer ensemble sous le maillot des Sonics, contre l’équipe Ball is Life de Jaden McDaniels. À l’arrivée, un festival offensif avec 50 points, 9 rebonds pour Paolo Banchero, 52 points et 11 rebonds pour Jaden McDaniels, et 34 points, 14 rebonds et 8 contres de Chet Holmgren.

Crédit visuel : shobasketball