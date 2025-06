Draft 2025 | Présentation de Thomas Sorber (Georgetown)

Voilà peut-être la « wild card » de cette Draft. Thomas Sorber n’était pas un des lycéens les plus référencés des Etats-Unis, à peine dans le Top 50, et n’avait pas eu le droit aux faveurs des plus gros programmes universitaires du pays. Pourtant, le pivot a largement contribué à remettre Georgetown sur la carte NCAA après des années d’errance. Pour une fac légendaire pour sa formation d’intérieurs (Patrick Ewing, Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning), l’exploit de Thomas Sorber n’est pas neutre. Et il y a beaucoup à apprécier dans le jeu « faussement » à l’ancienne du joueur de 19 ans.

S’il a ce statut de « wild card », c’est parce que le joueur originaire du New Jersey n’a pas pu effectuer le moindre entraînement pré-Draft à cause d’une blessure qui a mis un terme à sa saison dès mi-février, avec 24 petits matchs universitaires en tout et pour tout. Thomas Sorber a tenté de miser sur cette part d’inconnue et la transformer en pouvoir intrigant pour les franchises qui souhaiteraient se renforcer à l’intérieur.

Pas mal pour un « prospect » que de nombreux observateurs voyaient faire plusieurs saisons universitaires avant de pouvoir briguer une entrée en NBA. L’ancien joueur des Hoyas n’est pas un produit fini et sa future équipe devra sans doute être un peu patiente. Mais Thomas Sorber est déjà prêt physiquement pour jouer chez les professionnels, et pourrait une fois de plus surpasser les attentes placées en lui.

Profil

Poste : pivot

Taille : 2,06m

Poids : 119kgs

Equipe : Georgetown Hoyas

Stats 2024/25 : 14,5 points (à 53,2%), 8,5 rebonds, 2,4 passes, 2,0 contres, 1,5 interception en 31,3 minutes

Points forts

– Le physique. Thomas Sorber ne devrait avoir aucun mal à s’imposer face aux pivots NBA question force. Le pivot est un roc, qui sait utiliser sa puissance à bon escient, que ce soit pour tenir sa position au rebond, dissuader, ou faire mal au poste bas. Pas seulement costaud (un peu trop même puisqu’il était le joueur le plus lourd du Draft Combine après avoir pris plusieurs kilos suite à sa blessure), il est immense aussi par son envergure, la deuxième plus grande de toute cette cuvée à 2,29 mètres. De quoi compenser un léger manque de centimètres pour le poste 5.

– La défense intérieure. Peu de joueurs de cette cuvée sont plus dissuasifs défensivement que Thomas Sorber près du cercle. Avec ses bras interminables, il est une menace pour tous les joueurs qui souhaiteraient attaquer le panneau en sa présence. Il brille aussi par l’intelligence de son placement, que ce soit par les angles qu’il force ses adversaires à prendre, ou sur les lignes de passe. Le tout en étant en plus très propre, à seulement 2,2 fautes par match.

– La qualité de passe. Si Thomas Sorber est avant tout un scoreur en attaque par ses bonnes mains près du cercle, son QI basket pourrait en faire un pivot spécial. Il est un des meilleurs « big men » pour lire le jeu, faire les bonnes passes au bon moment, et surtout être capable de les faire en mouvement. Ce qui élargit sérieusement sa palette offensive, et pourrait en faire un bon distributeur dès son arrivée dans la ligue, pour peu qu’il évolue dans une équipe qui apprécie le jeu en mouvement. La relative faiblesse de ses coéquipiers à Georgetown ne fait pas honneur à ses capacités et ses 2,4 passes de moyenne pourraient encore grimper en NBA.

Points faibles

– Le tir. Complet en attaque, Thomas Sorber n’hésite pas non plus à tenter sa chance à mi-distance, voire à 3-points (1,5 tentatives par match). Mais il est encore loin d’être fiable dans ce registre avec un très faible 16,2 % de loin. Cela devrait inciter sa future équipe à le limiter dans ses tickets tir et le faire travailler en coulisses avant d’explorer cette voie, même si la base, que ce soit dans la gestuelle ou le toucher (72,4 % aux lancers-francs) est là.

– Les qualités athlétiques. C’est à peu près le parfait opposé de ses avantages physiques. Thomas Sorber est un athlète moins impressionnant qu’il ne semble l’être à première vue. Son manque de verticalité est évident, et pourrait d’autant plus se faire sentir face à des adversaires plus hauts en NBA. Thomas Sorber est en plus assez lent dans ses déplacements, ce qui limite son impact défensif global puisqu’il se fait facilement déborder une fois emmené au large.

Comparaison

Très bon attaquant, solide défenseur et costaud tout en jouant plutôt en-dessous de l’arceau qu’au-dessus, il y a du Wendell Carter Jr chez Thomas Sorber, avec moins de garanties sur un potentiel futur tir extérieur. Son niveau plancher semble le rapprocher d’un Xavier Tillman avec bien plus de longueur de bras.

Pronostic

Entre la 15e et la 20e place, même si le voir se hisser dans la lottery semble de plus en plus plausible.