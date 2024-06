Drafté par le Thunder, Nikola Topic devrait manquer toute la saison

L’incertitude autour du genou de Nikola Topic aura eu raison de ses espoirs de Top 10 dans cette Draft. Sélectionné par le Thunder, le meneur serbe arrive dans un contexte qui pourrait être avantageux à bien des égards.

Tout d’abord parce qu’il va débuter sa carrière NBA au sein d’une des meilleures équipes de la ligue la saison passée. Mais surtout parce qu’Oklahoma City est déjà passé par ce genre de situation avec Chet Holmgren, et devrait reproduire le même schéma avec une année blanche en vue pour sa nouvelle recrue.

Sam Presti a admis « s’attendre » à ce que Nikola Topic ne joue pas de la saison. Le GM du Thunder est optimiste et veut s’appuyer sur le précédent Holmgren pour aborder cette décision.

Nikola Topic n’est pas un Josh Giddey bis pour Sam Presti

« Nous sommes au courant de tout, tout le monde a accès à tout désormais, nous avons vu toutes les IRM, et nous sommes à l’aise avec tout ça » a-t-il assuré en conférence de presse. « Notre responsable médical s’est déplacé pour l’examiner en personne et passer du temps avec lui. On va maintenant se poser et mettre en place notre plan d’action concernant la blessure. On s’attend à ce qu’il ne joue pas avec nous la saison prochaine. Notre expérience avec Chet et le temps passé avec lui ont certainement eu un impact sur notre décision. »

Si Nikola Topic a de son côté précisé ne pas en avoir encore parlé avec sa nouvelle franchise, l’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade ne s’est pas montré particulièrement inquiet quant à cette perspective de passage prolongé à l’infirmerie. « Ils ont l’expérience avec Chet il y a deux ans, ils savent clairement ce qu’ils font et je suis très heureux d’être avec eux » a-t-il ainsi réagi.

La sélection de Nikola Topic par Oklahoma City a pourtant de quoi surprendre, alors que le joueur a admis ne pas s’être rendu sur place, contrairement à d’autres équipes. Mais le feeling semble être bien passé, au gré notamment d’une rencontre lors du Draft Combine de Trévise.

« L’entraîneur Mark Daigneault est très, très gentil, même chose avec le GM, tout le monde… J’ai vraiment aimé discuter avec eux. Ils sont vraiment drôles, ce n’était pas une discussion classique pour un boulot. C’était juste une conversation classique entre personnes, à parler de tout, de la vie, du basket. Je colle plutôt bien avec le Thunder, je m’adapterai à n’importe quel rôle ils me donnent pour faire de mon mieux. Je me battrai à 150% pour chaque ballon, chaque possession. »

Meneur de grande taille et doté d’une très bonne vision du jeu, Nikola Topic va prendre la suite de Josh Giddey, parti vers Chicago juste avant la Draft en échange d’Alex Caruso. « Je ne comparerais pas Nikola avec Josh Giddey, ou avec aucun autre joueur » a tout de suite tempéré Sam Presti. « Les joueurs comme eux, avec leur taille, analysent bien le jeu, ils peuvent jouer partout. Mais on prend surtout en compte leurs qualités plutôt que de vouloir reproduire un même rôle. Vous n’avez jamais assez de joueurs capables de prendre des décisions sur le terrain. »

Après la tempête, le calme

Le dirigeant du Thunder s’est montré très enthousiaste quant à son nouveau poulain, dont il a vanté l’intelligence pendant plusieurs minutes devant la presse.

« Nikola est incroyablement mature pour son âge. Extrêmement, extrêmement mature. Si vous parlez à ses coéquipiers ou que vous l’observez lors d’entraînements, c’est un partenaire de jeu incroyable. Il a une compréhension remarquable des dynamiques d’équipe à son jeune âge. Il est une personne intéressante, et la façon dont il voit les équipes, le jeu, la compétition, l’apprentissage… À son âge, c’est assez rare. C’était très intriguant d’avoir tout ça. »

Le Thunder est désormais impatient, au terme d’une Draft qu’il n’est pas près d’oublier. Les bureaux du club ont été privés d’électricité suite à des tempêtes ces dernières heures dans la région. Sans courant jusqu’à 17 heures, Oklahoma City a dû faire tourner sa « Draft room » sur un générateur de secours pour préparer sa soirée.