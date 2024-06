Les Bulls envoient Alex Caruso au Thunder contre Josh Giddey !

À moins d’une semaine de la Draft, et dix jours de la « free agency », les Bulls et le Thunder lancent les hostilités avec un « swap » entre Alex Caruso et Josh Giddey !

Le premier, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs à son poste, rejoint le Thunder où il sera parfaitement complémentaire de Shai Gilgeous-Alexander. Dans sa dernière année de contrat, l’ancien arrière des Lakers a terminé la saison avec une sélection dans la All-Defensive Second team.

C’est une grosse prise du Thunder, qui avait terminé numéro 1 de la saison régulière à l’Ouest, avant de craquer en playoffs face aux Mavericks. Avec Alex Caruso dans ses rangs, qui peut combiner avec Lu Dort pour former une paire exceptionnelle de défenseurs, OKC pourra se mesurer à tous les meilleurs duos d’extérieurs de la conférence Ouest, à commencer par Luka Doncic et Kyrie Irving, qui leur ont fait des misères en playoffs.

Pour la petite histoire, Alex Caruso est déjà passé par OKC. C’était en G-League avec le Blue en 2016/17, et qui était son coach ? Mark Daigneault !

Côté Chicago, la venue de Josh Giddey va apporter de la créativité en attaque, et c’est le type même de joueur qui peut tenir l’équipe en attendant le retour de Lonzo Ball. À 21 ans, seulement, l’Australien reste sur une saison très compliquée, et aux Bulls, il pourrait se relancer comme leader de l’attaque. Une attaque qui pourrait évoluer la saison prochaine puisque Zach LaVine pourrait être transféré, tandis que DeMar DeRozan est « free agent ».

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.2 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 29 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.9 3.5 2.6 1.7 1.4 1.0 10.1 Total 363 23 44.0 38.0 75.1 0.6 2.3 2.9 2.9 2.1 1.3 1.2 0.5 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.