Lonzo Ball se voit sur le terrain pour la reprise de la saison

Il n’y a pas qu’un rein, le foie, le coeur ou de la moelle épinière que l’on peut recevoir d’un donneur. La preuve avec Lonzo Ball qui a subi la greffe d’un ménisque sur ce genou gauche, qui l’empêche de jouer depuis deux ans et demi. Au micro de son podcast, le meneur des Bulls explique que ses problèmes ont débuté dès 2018, lorsqu’il était aux Lakers, et la greffe était la seule solution pour espérer rejouer.

« Il n’y avait plus de ménisque et il y avait un frottement os contre os », rappelle Ball. « Le cartilage avait disparu et l’os était abîmé. J’ai donc dû me faire greffer un nouveau ménisque via un donneur. J’ai dû subir une allogreffe osseuse et j’ai également dû me faire greffer du cartilage. »

Une procédure rare et complexe que Basket USA avait détaillée il y a un an, avec le professeur Matthieu Ollivier, de l’Institut du Mouvement et de l’appareil Locomoteur (IML) de Marseille. C’est l’un des grands spécialistes français en chirurgie du genou. L’allogreffe fraîche, c’est « la solution d’avenir pour les gros problèmes de cartilage du genou pour les joueurs », nous avait expliqué ce spécialiste, avant de nuancer. « Va-t-on sauver des genoux ? Oui. Mais des carrières ? Je ne sais pas… Ce sont des opérations lourdes pour les joueurs. C’est quasiment mettre une prothèse de genou naturelle. On greffe souvent le fémur et parfois le tibia avec. On fait alors un trou de trois centimètres dans le genou, pour mettre du cartilage de personne décédée. »

Un genou rétabli à 70%

Quinze mois après l’opération, Lonzo Ball n’a toujours pas retrouvé les terrains, mais l’optimisme est de mise. Pour lui, son genou est à 70% de ses possibilités. « C’est suffisant pour jouer, mais j’ai l’impression que je peux encore m’améliorer », annonce le meneur de Chicago. « J’ai encore un long été devant moi, mais j’ai hâte d’être demain ».

Après avoir manqué deux saisons complètes, le grand frère de LaMelo se voit même sur le terrain pour la reprise. Il a évidemment activé sa clause pour valider sa dernière année de contrat, et il fera toujours partie de l’effectif. « J’y crois fermement ! C’est le plan prévu, et que je n’ai pas connu de rechute. J’ai prévu de jouer le premier match » annonce-t-il.

En mars dernier, Billy Donovan avait confirmé que son meneur était sur la bonne voie. « Il y a des séances d’entraînement qui ont été très, très positives et il a progressé. Il a bien réagi. Les médecins m’ont montré qu’il avait l’air de bien bouger. Je suis vraiment heureux pour lui personnellement, pour ses progrès. Il a travaillé dur pour se mettre dans cette position. Et j’espère qu’il pourra continuer à progresser ».