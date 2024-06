Ricky Rubio s’explique sur son absence au TQO de Valence

C’est rare mais l’Espagne n’a pas encore son billet pour les Jeux olympiques, et les joueurs de Sergio Scariolo devront d’abord disputer et gagner le tournoi qualification pré-olympique (TQO) de Valence. Le tirage au sort a plutôt été clément puisque, du 2 au 7 juillet, l’Espagne affrontera l’Angola et le Liban en phase de poule, avant de croiser avec les Bahamas, la Finlande et la Pologne. Rappelons qu’il n’y a qu’un seul ticket pour six formations.

Dans l’effectif de l’Espagne, pas de Ricky Rubio. À 33 ans, l’ancien meneur des Wolves et du Jazz ne sait toujours pas s’il va prolonger sa carrière, et il ne voulait pas être sélectionné, uniquement sur son nom.

Son avenir passe avant les Jeux olympiques

« Lundi, ils ont commencé à s’entraîner. Je n’ai pas eu assez de temps pour être prêt à 100 % parce que ma carrière sportive dépendait de cet été, pour ce qui est de continuer à jouer ou pas », a-t-il expliqué. « Je pense qu’il aurait été égoïste de ma part de jouer pour l’équipe nationale sans être prêt à 100%. Je devais aussi penser à moi à ce moment-là ».

Pour le remplacer, Sergio Scariolo a rappelé Lorenzo Brown, et il s’agira de la dernière danse de Rudy Fernandez. À leurs côtés, Santi Aldama, Sergio Llull, les frères Juancho et Willy Hernangomez ou encore Alex Abrines.

Quant à Ricky Rubio, il avait déjà expliqué qu’il voulait à nouveau prendre du recul avant d’envisager la suite.

« Je ne sais pas si je continuerai l’année prochaine », avait-il avoué début juin. « Je ne veux pas prendre de décision dans le feu de l’action. La tête reposée, j’aimerais profiter de quelques semaines pour pouvoir tout évaluer. Cela n’a pas été facile. Maintenant, c’est difficile de décider dans le feu de l’action. »