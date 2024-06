Ricky Rubio reste flou sur son avenir

C’est à Barcelone, près de chez lui, que Ricky Rubio avait retrouvé les chemins des parquets en février, après avoir mis sa carrière entre parenthèses afin de soigner sa santé mentale. Un retour plein puisque l’ancien meneur du Jazz et des Wolves a joué en Euroleague et même sous le maillot de la Roja.

Un retour qui a pris fin dimanche puisque les Blaugrana se sont une nouvelle fois inclinés face au Real Madrid (92-95) de Vincent Poirier et Guerschon Yabusele lors des demi-finales du championnat espagnol. Un « sweep » (3-0) qui pourrait signifier la fin de la carrière de Ricky Rubio, qui aura 34 ans en octobre prochain.

« Je ne sais pas si je continuerai l’année prochaine », a avoué le meneur de jeu. « Je ne veux pas prendre de décision dans le feu de l’action. La tête reposée, j’aimerais profiter de quelques semaines pour pouvoir tout évaluer. Cela n’a pas été facile. Maintenant, c’est difficile de décider dans le feu de l’action. »

Une fin amère

Pour son dernier match de la saison, Ricky Rubio a cumulé 7 points et 3 passes décisives en 13 minutes de jeu. Une (contre)performance dans la lignée de ce qu’il a produit depuis son retour à la compétition.

« C’était bizarre et je voulais changer certaines choses. Arriver à mi-saison et ne pas me sentir à 100%, ce n’était pas facile. Je n’ai pas tout à fait joué comme je le souhaitais, mais je n’avais pas non plus d’attentes. Cependant, il est clair que le résultat de la saison, que ce soit pour moi et pour l’équipe n’est pas bon« , regrette-t-il.

Battu par son rival, le Real Madrid, dans la course au titre, le FC Barcelone devra donc patienter avant d’envisager de conserver Ricky Rubio. Le MVP de la Coupe du monde 2019 aura joué 15 matchs dans la Liga Endesa pour 6 points, 3.1 rebonds et 4.1 passes par match, mais aussi 13 rencontres d’Euroleague pour 3.7 points, 3.2 rebonds et 4.3 passes de moyenne.

L’avenir dira en tout cas si ces 28 matchs lui auront suffisamment redonné le goût du jeu pour rempiler…