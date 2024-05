Lonzo Ball choisit de rester aux Bulls

À 26 ans, Lonzo Ball a la particularité d’avoir passé plus de la moitié de sa carrière à l’infirmerie, et il reste d’ailleurs sur deux saisons blanches en raison de plusieurs opérations au genou gauche. Toujours sous contrat avec les Bulls, le frère de LaMelo a décidé d’activer sa « player option », et d’aller au bout de son contrat.

Ce n’est évidemment pas une surprise puisqu’il doit toucher 21.4 millions de dollars la saison prochaine, et sa cote est quasi nulle après deux saisons sans jouer. Au moment où Lonzo Ball se blesse, en janvier 2022, les Bulls font partie des meilleures formations à l’Est, et on ne l’a plus revu sur un terrain depuis.

Retour prochain à l’entraînement

Pire, il a subi trois opérations très lourdes, dont une greffe du cartilage l’année dernière. Pour l’instant, il n’y a pas eu de rechute mais l’aîné des Ball est dans l’incapacité de rejouer. La bonne nouvelle, c’est toutefois qu’il en a terminé avec le renforcement musculaire, et qu’il peut passer à l’étape suivante : s’entraîner avec un ballon.

« Il y a des séances d’entraînement qui ont été très, très positives et il a progressé », avait expliqué Billy Donovan en mars. « Il a bien réagi. Les médecins m’ont montré qu’il avait l’air de bien bouger. Je suis vraiment heureux pour lui personnellement, pour ses progrès. Il a travaillé dur pour se mettre dans cette position. Et j’espère qu’il pourra continuer à progresser ».

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.