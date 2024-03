De bonnes nouvelles concernant Lonzo Ball et Zach LaVine

Billy Donovan a profité du passage de Chicago à Los Angeles pour donner des nouvelles de Lonzo Ball, toujours convalescent après avoir subi trois opérations du genou, dont une greffe de cartilage il y a maintenant un an.

Alors qu’il s’était montré évasif sur la rééducation de son meneur de jeu il y a encore dix jours, le coach des Bulls a cette fois donné de bonnes nouvelles, assurant que le joueur en avait fini avec le renforcement musculaire, et qu’il pouvait enfin sprinter, sauter et effectuer du travail pour solliciter ses appuis.

« Il y a des séances d’entraînement qui ont été très, très positives et il a progressé », a-t-il assuré avant la rencontre d’hier. « Il a bien réagi. Les médecins m’ont montré qu’il avait l’air de bien bouger. Je suis vraiment heureux pour lui personnellement, pour ses progrès. Il a travaillé dur pour se mettre dans cette position. Et j’espère qu’il pourra continuer à progresser ».

La suite ? Lonzo Ball va à présent devoir être autorisé à reprendre l’entraînement avec contact puis, s’il n’y a pas de contrecoup, la dernière étape avant un retour au jeu, à savoir la reprise du cinq-contre-cinq, toujours à l’entraînement. Pour l’heure, aucun calendrier n’a été mentionné par rapport à ces prochaines échéances. Mais au regard du parcours du combattant traversé par Lonzo Ball depuis deux ans, il n’y a pas de petites victoires, et son retour à l’entraînement sans contact est déjà une très bonne nouvelle.

Les contacts, la prochaine étape pour Lonzo Ball

« C’est quelque chose de presque sans précédent, et il a réussi à franchir tous les obstacles jusqu’à présent », a ajouté Billy Donovan.

Pour l’heure, Lonzo Ball va donc poursuivre son programme de rééducation à Los Angeles, où il a été rejoint par Zach LaVine, sur la touche pour la saison, qui a lui aussi partagé une bonne nouvelle puisqu’il est en avance sur son programme de récupération après avoir été opéré d’une fracture de Jones à la base du cinquième métatarsien. Il va bientôt retirer sa botte de protection et rencontrera à nouveau le staff médical d’ici trois semaines pour élaborer un plan de reprise plus précis.

De son côté, Billy Donovan va continuer à surveiller la situation de son mieux, espérant que les prochaines étapes prennent la même tournure concernant Lonzo Ball.

« Je parle plus de mon point de vue, même si ce n’est pas d’un point de vue médical, mais il va avoir besoin pour son propre bien-être de s’habituer à reprendre des coups, défendre, encaisser des écrans et à du contact près du cercle », a ajouté Billy Donovan. « Comment pouvons-nous l’aider à mettre un plan en place qui lui permette de jouer, même si c’est ici à Los Angeles ? Tant qu’il sent qu’il peut encaisser les contacts, qui peuvent être sur du 1-contre-1, 2-contre-2, dans une situation contrôlée. Mais à un moment, on va avoir une conversation pour évoquer la prochaine étape au niveau des contacts pour lui. Il a passé deux ans et demi sans en encaisser ».

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.3 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.2 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.8 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 Total 252 33 40.0 36.4 57.8 1.0 4.7 5.7 6.2 2.2 1.6 2.5 0.6 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.