Où étaient passées les chaussures des Nuggets ?

Ce n’est pas ce qui explique le début de match manqué des Nuggets dans le Game 4 face aux Lakers, puisque les champions en titre ont constamment accusé un retard en premier quart-temps dans cette série, mais c’est une anecdote qui fait sens.

Les joueurs de Michael Malone n’étaient pas dans leurs baskets à Los Angeles samedi soir et pour cause : certains joueurs n’avaient pas leurs chaussures pour l’échauffement. Pourquoi donc ? Un souci de transport des semelles entre le bus et la salle.

« Est-ce l’idéal ? Non. J’espère que ça n’arrivera plus jamais », annonce le coach des Denver Nuggets. « Nos joueurs n’avaient pas leurs chaussures pour l’échauffement, on avait des joueurs en tongs. Je ne suis pas du genre à chercher des excuses. Je ne vais pas dire qu’on s’est fait botter les fesses dans la raquette car on n’avait pas nos chaussures. Je pense que c’était une erreur. »

Shooter en claquettes

Michael Porter Jr. faisait partie des joueurs privés de semelles et de chaussures quand il a fallu shooter avant la rencontre. Comme son coach, il n’explique pas la défaite par ce petit souci technique mais assure que ce n’est pas la meilleure façon d’aborder une rencontre.

« Je crois que le bus où se trouvaient les chaussures était le dernier, il y a eu de la confusion », relate le joueur, auteur de 27 points dans cette partie perdue. « Je n’avais que des claquettes. Soit on zappait nos échauffements, soit on le faisait en claquettes. Je savais que les gens allaient en faire toute une histoire mais c’était simplement quelqu’un qui a oublié de mettre les chaussures dans le bon bus. »

Alors, circulez y a rien à voir ? « C’est frustrant », ajoute Michael Porter Jr. « La routine d’avant-match est très importante, mais tout le monde peut faire des erreurs. On est humain, donc je ne suis pas plus énervé que ça. »