Damian Lillard forfait pour le Game 4 ?

Les malheurs s’accumulent pour Milwaukee. Alors que Giannis Antetokounmpo (mollet) n’a pas encore joué des playoffs et que Khris Middleton (cheville) n’est pas non plus à 100%, Damian Lillard a aggravé sa blessure au tendon d’Achille droit, lors de ce Game 3 (perdu) à Indianapolis qu’il a tenu à jouer malgré la douleur.

Par conséquent, à cause de son élongation qui lui vaut de porter une botte de protection au pied, le meneur est annoncé « incertain » pour le Game 4, toujours prévu dans l’Indiana ce dimanche soir (01h00). Tout sauf idéal, tandis que les Bucks sont menés 2-1 par les Pacers et qu’ils ne disposent donc plus de l’avantage du terrain.

Quid de Giannis Antetokounmpo ?

Sans Damian Lillard (32.3 points, 5.3 passes, 3.7 rebonds et 1.3 interception en playoffs), embêté par son tendon d’Achille dès la fin de la saison régulière, les chances de qualification de Milwaukee s’en retrouveraient affectées, déjà que le flou demeure toujours autant vis-à-vis de Giannis Antetokounmpo.

Un Giannis Antetokounmpo qui ignore encore quand il pourra rejouer et qui prend, d’ici-là, son mal en patience…

« J’en doute, mais nous verrons » a en tout cas répondu son coach, Doc Rivers, concernant une participation au prochain match. « Il va s’entraîner [ce dimanche], très tôt et à fond, puis nous prendrons ensuite une décision. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.3 24.3 Total 842 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.