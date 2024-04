Les Celtics ont haussé le ton physiquement

Les Celtics avaient été surpris dans le Game 2. Bien conscients de leur supériorité sur le plan technique, en l’absence de Jimmy Butler et Terry Rozier dans le camp d’en face, Boston l’avait ainsi joué trop facile, laissant beaucoup trop de tirs ouverts à des joueurs floridiens, pas spécialistes de l’exercice, mais pas manchots non plus.

« Tout le monde sait à quel point nous sommes talentueux. Mais est-ce qu’on peut être l’équipe la plus dure ? Si on peut associer ça à notre talent, ça va être difficile de nous battre » résume ainsi Jayson Tatum (22 points, 11 rebonds, 6 passes) après ce Game 3 facilement remporté. « Est-ce qu’on peut démarrer chaque match, en gros, en donnant le premier coup, au lieu de réagir ? C’est un test qu’on doit réussir chaque soir. »

Ce test, les Celtics l’ont parfaitement réussi dans ce troisième match, reprenant l’avantage du terrain derrière un premier quart-temps où ils ont limité le Heat à 12 points à 5/21 au tir !

« On ne voulait plus de tirs où on les défiait (en laissant dégainer les shooteurs faibles). Il faut respecter les qualités de ces gars. Ce sont des joueurs NBA et ils peuvent prendre feu chaque soir » continue ainsi Jaylen Brown. « On voulait simplement leur rendre la vie compliquée. »

Erik Spoelstra confirme qu’ils ont réussi leur mission, maintenant le Heat à 32/77 au tir, dont 9/28 à 3-points.

« Ils ont été l’équipe la plus physique » admettait le coach de Miami. « Ils nous sont rentrés dedans, ils nous ont secoués. Mais on a de quoi faire le travail. On sait qu’on doit jouer dur, et aussi bien jouer. »