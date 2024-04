Mike Malone : « A chaque temps-mort, j’avais l’impression d’être un disque rayé »

Parce que les Nuggets s’étaient imposés dans la 3e manche, on n’avait pas trop pointé du doigt les courants d’air dans la raquette des champions en titre. Même sur jeu placé, les Lakers parviennent à aller au cercle, et cette nuit, les coéquipiers de LeBron James ont inscrit 72 de leurs 119 points dans la raquette ! A la pause, ils en étaient déjà à 44 points sur leurs 61 points. De quoi fâcher Mike Malone.

« Dans la raquette, c’est une blague ! A chaque temps-mort, j’avais l’impression d’être un disque rayé. Tous les temps-morts se résumaient à dire ‘raquette, raquette, raquette' » raconte le coach des Nuggets. « Lors du troisième match, ils avaient marqué 70 points dans la raquette et nous avions trouvé le moyen de gagner. Ce soir, ils en ont eu 72. C’est un chiffre incroyable… Je ne pense pas que nous avions le physique et le sentiment d’urgence nécessaires. On n’a pas joué comme si c’était un match à enjeu ».

Avant la rencontre, Malone avait expliqué que ce serait le plus grand défi de son équipe : jouer comme s’ils étaient dos au mur. Mais c’est compliqué quand on mène 3-0, et qu’on reste sur onze victoires de suite. Sauf que Malone semble déceler une certaine suffisance chez ses joueurs.

Les Nuggets débutent toujours lentement

« Cela fait quatre matchs de suite que nous perdons le premier quart-temps et que nous sommes menés à la mi-temps », rappelle Malone. « Pour éliminer une équipe, vous ne pouvez pas jouer une mi-temps de basket. Si nous voulons l’emporter en cinq matches devant notre public, nous devrons être prêts à jouer et tenir 48 minutes, sinon cette équipe n’ira nulle part ».

Pour Nikola Jokic, les Nuggets ont manqué d’impact et de répondant.

« Ils ont vraiment accéléré le rythme… Il y a eu des lay-up faciles. Ils nous ont détruits dans la raquette » confirme le pivot des Nuggets. « On n’a pas réussi à mettre un tir. Eux non plus, à certains moments, n’ont pas réussi à mettre leurs tirs, mais cela a davantage eu un impact sur notre défense. »

En bon jockey qui se respecte, Jokic ne s’inquiète pas des débuts de match poussifs. En revanche, il a attendu, en vain, que ses Nuggets trouvent la bonne allure.

« Evidemment, on aimerait débuter plus vite, mais j’ai appris dans les courses de chevaux, que le plus important n’est pas la manière de commencer, mais la manière de finir. On n’a pas bien terminé le match ce soir, et j’espère qu’on pourra faire mieux. On veut prendre les commandes et contrôler le match, mais ce soir, ce n’était pas le cas. »

A tel point que les Nuggets n’ont jamais mené au score !