Les Clippers renversent les Bulls après la mi-temps

Jusqu’à présent intraitables sur la côte Ouest (trois victoires en trois matchs), les Bulls passaient au révélateur Clippers avant de rentrer à la maison. Malheureusement pour eux, leur « road-trip » ne sera pas parfait, s’achevant sur une défaite (112-102).

Alors que James Harden finit en triple-double (14 points, 10 rebonds, 10 passes), ce sont Paul George (22 points, 9 passes, 5 rebonds, 3 contres) et Kawhi Leonard (19 points, 9 rebonds) qui ont montré la voie à Los Angeles, recevant également l’aide de Norman Powell (18 points) et Ivica Zubac (16 points, 9 rebonds). Suffisant pour répondre à DeMar DeRozan (24 points, 10 passes, 8 rebonds), Nikola Vucevic (22 points, 11 rebonds) ou Coby White (19 points).

Pour les Clippers, auteurs d’une deuxième mi-temps aboutie par rapport à la première pour se diriger vers la victoire, ce résultat renforce davantage leur 4e place à l’Ouest. Côté Bulls, il n’y a pas non plus d’évolution au classement (9e à l’Est) et il devient de plus en plus difficile d’accéder au Top 6.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les deux visages de Los Angeles. Handicapés notamment par leurs pertes de balle et une adresse en berne à 3-points, les Clippers se sont ensuite rattrapés de leur première mi-temps mitigée au retour des vestiaires. Plus précautionneux avec le ballon et plus efficaces au shoot, ils ont peu à peu grignoté leur retard, s’avérant surtout plus concentrés en défense pour faire baisser les pourcentages de réussite des Bulls. Cette seconde période plus convaincante a ainsi porté les hommes de Tyronn Lue vers leur quatrième victoire en cinq matchs et leur force de frappe collective a plutôt séduit dans cette partie.

– Chicago craque après la pause. Contrairement aux Clippers donc, les Bulls se sont eux progressivement effondrés après avoir compté jusqu’à 14 points d’avance en première mi-temps. Moins inspirés des deux côtés du parquet au fil des minutes, ils ont notamment déraillé à l’intérieur et payé leur manque de variété offensive lors du run de 23-9 qui a tout changé. Il y a eu du bon, et c’est ce qui ressortira globalement de leur « road-trip » à l’Ouest, mais les joueurs de Billy Donovan doivent s’avouer vaincus sur ce coup-là.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.