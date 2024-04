Un Thunder particulièrement fier d’être « atypique »

Comment le Thunder allait-il se débrouiller en playoffs ? Même si Oklahoma City a décroché la première place de l’Ouest, le manque d’expérience de Shai Gilgeous-Alexander et de ses coéquipiers, leur manque de taille sous le cercle ou leur rotation inhabituellement large représentaient des interrogations au moment de défier les Pelicans.

Résultat ? Trois victoires, dont les deux dernières particulièrement autoritaires…

« Nous essayons simplement de franchir l’obstacle qui se trouve devant nous », explique Mark Daigneault, l’entraîneur de l’équipe. « C’est ainsi que nous avons toujours été, et pas seulement cette saison. »

Pour le technicien, son groupe diffère des standards habituels de la Grande Ligue, et c’est ce qui fait sa force.

« Le mot que j’ai utilisé avec l’équipe toute l’année, c’est « atypique ». Je pense qu’ils font preuve d’une maturité et d’un sang-froid atypiques, d’une compétitivité et d’une solidarité atypiques. Et grâce à cette compétitivité, ils ne sont pas isolés. Ils se battent ensemble. Cela vous donne de la confiance, dans les situations tendues ou à l’extérieur, lorsque vous faites partie d’une unité, et je pense vraiment qu’ils le ressentent ainsi ».

Dernière preuve avec la sortie très rapide de Jalen Williams, touché au visage par Brandon Ingram après seulement 33 secondes de jeu ? Pas de quoi perturber la dynamique du Thunder.

« C’est le signe d’une très bonne équipe » note Josh Giddey. « Un de nos joueurs majeurs tombe, on fait rentrer Cason (Wallace) et c’est pareil. Il joue son rôle. Personne n’essaie d’être quelqu’un d’autre. Les gars rentrent, font leur boulot. Notre équipe est très dense. Regardez notre banc, tous ceux qui sont rentrés ont eu un impact. »