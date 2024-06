Mario Hezonja de retour en NBA ?

Alors qu’il a déjà refusé deux prolongations de contrat du Real Madrid, et qu’il aurait une touche sérieuse avec l’ennemi juré, le FC Barcelone, Mario Hezonja pourrait patienter davantage et jauger l’intérêt des franchises NBA. C’est ce que rapporte Marc Stein. À 29 ans, le Croate est libre de tout contrat, et quatre ans après son départ des Etats-Unis, il pourrait se donner une nouvelle chance en NBA.

Cinquième choix de la Draft 2015 après sa formation à Barcelone, Mario Hezonja n’était jamais parvenu à s’imposer, que ce soit au Magic, aux Knicks, et enfin aux Blazers.

Revenu en Europe, il avait d’abord retrouvé confiance au Panathinaikos puis à l’UNICS Kazan en Russie. Depuis deux ans, il évoluait au Real Madrid, et cette saison, il tournait à près de 12 points par match.

Il y a deux ans, il avait évoqué un retour en NBA. À condition de trouver la bonne équipe, au bon moment.

« Je ne peux pas dire que c’est plus facile de jouer là-bas parce que je n’ai pas eu la chance d’y avoir un rôle important. Le paradoxe, c’est que si le jeu est plus difficile en Europe, lors de ma première année en Russie, j’avais de meilleures statistiques. En NBA, si vous réussissez, que vous êtes poussé par l’équipe, le staff et les dirigeants, ce sera incroyable, vous pourrez tout faire. Le terrain est plus grand, vous jouez beaucoup plus en un-contre-un et vous pouvez montrer vos qualités individuelles. En Europe, vous devez être très intelligent. »

Mario Hezonja Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 ORL 79 18 43.3 34.9 90.7 0.4 1.9 2.2 1.4 1.6 0.5 1.2 0.2 6.1 2016-17 ORL 65 15 35.5 29.9 80.0 0.3 1.9 2.3 1.0 1.1 0.5 0.9 0.2 4.9 2017-18 ORL 75 22 44.2 33.7 81.9 0.6 3.2 3.8 1.4 1.8 1.1 1.2 0.4 9.6 2018-19 NYK 58 21 41.2 27.6 76.3 0.5 3.6 4.1 1.5 1.9 1.0 1.5 0.1 8.8 2019-20 POR 53 16 42.2 30.8 81.4 0.6 2.9 3.5 0.9 2.0 0.7 0.8 0.2 4.8 Total 330 19 41.7 31.9 81.2 0.5 2.7 3.1 1.3 1.7 0.7 1.1 0.2 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.