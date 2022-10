Mario Hezonja n’exclut finalement pas un retour en NBA

Mario Hezonja est passé chez l’ennemi. Cet été, il s’est engagé avec le Real Madrid après une saison avec le Panathinaikos puis avec l’UNICS Kazan. Un changement de décor pour l’ailier qui a porté le maillot du rival historique du Real, Barcelone, entre 2012 et 2015.

« J’ai passé de bons moments à Barcelone. J’étais très jeune, je suis parti de là-bas pour aller en NBA. Je n’ai pas eu beaucoup de chance et après quelques années, j’ai décidé d’arrêter pour repartir à zéro », retrace le joueur de 27 ans, drafté en cinquième position par le Magic en 2015.

Le Croate a préféré rentrer en Europe après cinq saisons NBA, passées entre Orlando, New York et Portland, durant lesquelles il n’a jamais réussi à s’imposer. En juin, l’ailier expliquait, à propos de son expérience ratée : « Je n’ai pas eu le respect que je méritais. De plus, à mon avis, la NBA est plus un spectacle qu’autre chose. »

Aussi, le joueur, dont les propos avaient été repris par Eurohoops après son passage chez un média russe, semblait catégorique : « Je ne reviendrai pas en NBA. » Une position qu’il nie aujourd’hui. « Non, non, c’est un mensonge. Un mensonge. Ce genre de choses sort toujours, mais je n’ai pas parlé aux médias (sic). C’étaient à peine des interviews en Russie, je ne sais pas comment c’est sorti. Ce n’est pas vrai », corrige-t-il.

Épanoui en Europe

Mario Hezonja poursuit en se disant satisfait de sa situation actuelle. « J’ai beaucoup de choses à faire en Europe et, à l’avenir, si quelque chose se passe, on avisera. Mais je veux vraiment être ici aussi longtemps que possible, je veux beaucoup gagner et je suis heureux. »

Il en profite pour se prêter lui aussi au jeu de la comparaison entre le jeu européen et NBA. « J’en parlais avec Dzanan (Musa), de l’ironie de la situation. Je ne peux pas dire que c’est plus facile de jouer là-bas parce que je n’ai pas eu la chance d’y avoir un rôle important. L’ironie est que si le jeu est plus difficile ici, lors de ma première année en Russie, j’avais de meilleures statistiques. En NBA, si vous réussissez, que vous êtes poussé par l’équipe, le staff et les dirigeants, ce sera incroyable, vous pourrez tout faire. Le terrain est plus grand, vous jouez beaucoup plus en un-contre-un et vous pouvez montrer vos qualités individuelles. Ici, vous devez être très intelligent. »

Une différence qui n’a pas l’air de lui déplaire. La saison dernière, il tournait à 14 points de moyenne en Euroleague et était le meilleur marqueur de son équipe devant un certain Lorenzo Brown.