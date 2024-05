Les Mavericks éliminent le Thunder dans les dernières secondes et filent en finale de conférence

Balle de qualification pour les Mavericks en cas de victoire dans ce Game 6 et, devant leur public, ils auront souffert plus d’une mi-temps, avant de remonter 17 points de retard et de signer un comeback de folie (117-116) pour éliminer le Thunder ! Grâce à deux lancers-francs de PJ Washington à 2.5 secondes de la fin.

Encore en triple-double (29 points, 10 rebonds, 10 passes), son troisième consécutif, Luka Doncic a montré la voie à Dallas, recevant l’aide de Kyrie Irving (22 points), Derrick Jones Jr. (22 points) et Dereck Lively II (12 points, 15 rebonds) pour repousser les Shai Gilgeous-Alexander (36 points, 8 passes), Jalen Williams (22 points, 9 rebonds, 8 passes) et autres Chet Holmgren du côté d’Oklahoma City.

Départ canon pour OKC…

L’entame de match tourne à l’avantage du Thunder, sous l’impulsion des réussites à 3-points de Luguentz Dort et des pertes de balle texanes, mais les Mavericks s’accrochent, s’en remettant là aussi aux paniers primés de Luka Doncic. Jusqu’à ce que Shai Gilgeous-Alexander n’aide ensuite OKC à mieux terminer la période, pour confirmer le ressenti de ce premier quart-temps (30-23).

Lancé, Shai Gilgeous-Alexander continue de tirer Oklahoma City vers le haut, tout en agressivité, et l’écart passe à +10. C’est alors que Luka Doncic se décide à lui répondre : ses points et ses passes ramènent Dallas au contact, et carrément devant au score. Pas perturbés, les coéquipiers de « SGA » passent ensuite un… 24-6 à ceux de Doncic pour finir la mi-temps en trombe ! Le break est fait (64-48) et l’effort a été collectif (Isaiah Joe, Jalen et Jaylin Williams, Chet Holmgren, Cason Wallace et Gilgeous-Alexander bien sûr), laissant l’American Airlines Center sans voix.

…mais Dallas termine plus fort

La pause permet cependant aux Mavericks de se remettre les idées au clair. Derrick Jones Jr. alimente, étrangement, la marque côté Texan et ce sont finalement Kyrie Irving et surtout Luka Doncic qui insistent pour faire recoller les leurs. Des efforts qui ne sont pas vains, car à l’image de Cason Wallace, le Thunder déjoue et se casse les dents sur la défense texane. Dans le même temps, l’activité de Dereck Lively II sous le cercle est vitale pour les hommes de Jason Kidd, refroidis par Shai Gilgeous-Alexander mais toujours en vie (90-83).

Avec l’apport du quatuor Doncic – Irving – Jones Jr. – Lively II, Dallas a trouvé la formule gagnante et cela permet de réduire encore l’écart. Un écart qui finit par disparaître, sans surprise, tant OKC se retrouve tétanisé par l’enjeu dans une salle bouillante et donc galvanisante pour les locaux. D’autant que PJ Washington se réveille, à 3-points, afin d’épauler Dereck Lively II dans la raquette. Et malgré Shai Gilgeous-Alexander, c’est ce même Washington qui, à 2.5 secondes de la fin, obtient les lancers-francs de la gagne, pour un 2/3 sur la ligne auquel ne répondra pas Jalen Williams et qui envoie les Mavs en finale de conférence (117-116) !

À RETENIR

– Dallas, comme en 2022. Deux ans après leur dernière finale de conférence, perdue face aux futurs champions des Warriors, les Mavericks sont de retour à ce stade de la compétition et attendent maintenant de savoir qui des Nuggets ou des Wolves les rejoindra au tour suivant. Si Shai Gilgeous-Alexander leur aura fait mal (mais offert les lancers-francs de la gagne), les Mavericks ont pu s’appuyer sur un collectif de gala, porté par Luka Doncic et Kyrie Irving bien sûr, ainsi que les étonnants Derrick Jones Jr. et Dereck Lively II, qui ont changé le cours du match en seconde période, avec leurs points et rebonds. Un joli travail d’équipe.

– Fin cruelle pour OKC. Solidement installés aux commandes à la pause, grâce à cette première mi-temps maîtrisée dans l’ensemble, les joueurs du Thunder ont fini par craquer sur la durée, en laissant les Mavericks de Dereck Lively II les massacrer dans la peinture, au rebond. Physiquement, les hommes de Mark Daigneault ont explosé en plein vol et Chet Holmgren n’a pas pu limiter la casse. La défaite est frustrante, mais cette équipe a de l’avenir et cette élimination au second tour ne manquera pas de bénéficier à ce groupe, inexpérimenté il y a un mois et que l’on risque désormais de retrouver durablement en playoffs, à l’avenir.

– Kyrie Irving, reçu 14/14. En carrière, Kyrie Irving n’a toujours pas perdu un match à l’issue duquel il avait la possibilité de conclure une série de playoffs (un « closeout game »). Avec la qualification des Mavericks, le meneur affiche désormais un bilan de 14 victoires en 14 matchs dans ce genre de situation !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.