All-Defensive Teams | Encore un record de précocité pour Victor Wembanyama !

Après l’annonce de ses « All-Rookie teams », la NBA a dévoilé ses « All-Defensive teams ». Sans surprise, et c’est une grande première, on y retrouve deux Français : Rudy Gobert, le Défenseur de l’année 2024, mais surtout son dauphin Victor Wembanyama, accessoirement meilleur contreur de la ligue !

On utilise ici « surtout » parce que « Wemby » marque tout simplement l’histoire en étant retenu dans le meilleur cinq défensif de la saison. En effet, non content de devenir le plus jeune joueur à intégrer une « All-Defensive team » (First ou Second), il devient en prime le tout premier rookie à figurer dans le meilleur cinq défensif d’une saison ! Une prouesse majuscule, de la part de ce basketteur qui ne fait décidément rien comme les autres…

Les intérieurs à la fête

Outre la paire Victor Wembanyama (Spurs) – Rudy Gobert (Timberwolves), que l’on retrouvera dans la raquette des Bleus aux Jeux olympiques, ce sont Anthony Davis (Lakers), Bam Adebayo (Heat) et Herb Jones (Pelicans) qui complètent une « All-Defensive First team » majoritairement composée d’intérieurs. La disparition des postes aidant.

Quant à la « All-Defensive Second team », elle regroupe Derrick White (Celtics), Jalen Suggs (Magic), Jrue Holiday (Celtics), Alex Caruso (Bulls) et enfin Jaden McDaniels (Timberwolves). On constate qu’elle est composée majoritairement d’extérieurs.

Au rayon des absences, soulignons celles de Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jarrett Allen, Luguentz Dort ou encore Kentavious Caldwell-Pope, qui ont tous reçu quelques votes.