Defensive Player of the Year 2024 | Un quadruplé record pour Rudy Gobert

Et de quatre pour Rudy Gobert ! Pierre angulaire de la meilleure défense de la ligue, qui ne cesse d’ailleurs d’impressionner en playoffs, le Français est élu « Defensive Player of the Year » pour la quatrième fois de sa carrière. Cela lui permet d’égaler le record de Dikembe Mutombo et Ben Wallace, rien que ça !

Préféré à Bam Adebayo (91 points) et son compatriote Victor Wembanyama (245 points), fraîchement nommé Rookie de l’année, l’intérieur des Wolves (433 points) succède là à Jaren Jackson Jr. À bientôt 32 ans, on se dit qu’il pourra potentiellement aller chercher un cinquième trophée d’ici la fin de sa carrière, même si « Wemby » –pour ne citer que lui– risque désormais de lui faire de l’ombre.

Après une première saison délicate dans le Minnesota, ce qui lui avait carrément valu de ne recevoir aucun vote pour le DPOY ni pour les All-Defensive Teams en 2023, Rudy Gobert est redevenu une référence en défense cette année (9.2 rebonds défensifs et 2.1 contres). Entouré par une belle bande de défenseurs, il est l’un des principaux responsables de la domination de Minny dans ce secteur et, au coeur de sa onzième campagne dans la ligue, le voilà plus que jamais proche d’aller en finale de conférence, si ce n’est en finale NBA.

Une bonne nouvelle supplémentaire pour le Français, tout juste devenu papa et qui pourra maintenant présenter son « Hakeem Olajuwon trophy » à son public, en marge du Game 3 face aux Nuggets.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 Total 757 30 65.5 0.0 63.9 3.4 8.4 11.8 1.3 2.7 0.7 1.7 2.1 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.