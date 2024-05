Rudy Gobert forfait pour assister à la naissance de son fils

Il le racontera peut-être plus tard à son fils. Que le jour de la naissance de ce dernier, les Wolves ont signé une performance exceptionnelle malgré l’absence de papa, Rudy Gobert. Cette nuit, les hommes du Minnesota ont à nouveau gagné sur le parquet des champions en titre, cette fois sans leur pivot.

Officiellement pour « raisons personnelles », en l’occurrence, selon ESPN, pour assister à la naissance de son fils, premier enfant de son union avec sa fiancée Julia Bonilla.

Son absence potentielle pour cet heureux événement avait été évoquée de longue date. Lors d’un double déplacement dans l’Utah, face à son ancienne équipe, il avait été interrogé sur le fait de pouvoir manquer un match de playoffs pour prioriser cette naissance. Sa réponse n’avait pas laissé de place au doute.

« Je ne pense pas qu’il y ait de débat à avoir. Coach Finch et tous les gars dans ce vestiaire… c’est ce que j’aime vraiment dans notre équipe, on a un niveau de connexion humaine et d’empathie les uns pour les autres qui est vraiment bon. Je pense que tous les gars me diront clairement de ne pas jouer », se projetait-il.

Au regard de la prestation de ses coéquipiers cette nuit, difficile de contredire ses propos de l’époque. Pour faire honneur au possible défenseur de l’année, les Wolves ont étouffé les Nuggets et carrément signé la meilleure performance défensive de leur saison avec seulement 80 points encaissés !

La météo l’a empêché de revenir à Denver

ESPN précise que l’équipe a tout de même tenté de trouver un moyen pour que Rudy Gobert revienne à temps pour le match au Ball Arena, mais ces efforts n’ont pas abouti en raison du timing et des vents violents qui ont causé des retards de vol à Denver.

« Il y a eu une réflexion sur le timing de tout ça. Les circonstances et les conditions météorologiques ont rendu les choses très difficiles. Je ne pensais pas qu’il serait en mesure d’arriver ici et d’être prêt à jouer », a confirmé Chris Finch en amont de la rencontre.

Toujours avant le match, celui-ci s’attendait à voir des Nuggets profiter de cette absence pour jouer plus vite, avec notamment un Jamal Murray plus agressif et un Aaron Gordon plus actif près du cercle.

Là où Mike Malone, en félicitant le Français, assurait que ce trou dans la raquette d’en face ne changeait pas l’approche de son équipe. « Si notre approche dépend de la présence ou non de Rudy Gobert, alors on est dans le pétrin ». Les Nuggets le sont un peu plus aujourd’hui…

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 Total 757 30 65.5 0.0 63.9 3.4 8.4 11.8 1.3 2.7 0.7 1.7 2.1 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.