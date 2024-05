Sans Rudy Gobert, les Wolves giflent les Nuggets et font le break !

Dos au mur et menés pour la première fois dans une série de playoffs depuis 2022, les Nuggets ne peuvent pas se permettre de lâcher ce Game 2 à domicile. En ce sens, l’absence de Rudy Gobert (heureux papa dans la journée) est une bonne chose sauf que, comme dans le Game 1, ce sont les Wolves qui ont fait leur loi à l’extérieur, l’emportant aisément (106-80) pour se retrouver à 2-0 avant de retourner à la maison.

Sans leur coéquipier français, Anthony Edwards (27 points, 7 passes) et Karl-Anthony Towns (27 points, 12 rebonds) ne se sont pas cachés, contrairement à Jamal Murray par exemple, et Denver s’en est remis à Nikola Jokic (16 points, 16 rebonds, 8 passes) et Aaron Gordon (20 points). À noter que la paire Naz Reid – Nickeil Alexander-Walker (28 points, 11 rebonds et 7 contres en cumulé) a fait la différence pour Minnesota en sortie de banc.

Les Wolves envoient un (gros) message

Après une entame globalement équilibrée, qui voit Karl-Anthony Towns et Aaron Gordon prendre confiance au shoot et nourrir la marque de leur équipe, les Wolves commencent à se détacher en fin de premier quart-temps, quand les bancs s’ouvrent (28-20). C’est alors que, dans le second, l’attaque des Nuggets continue de se casser sans cesse les dents sur la défense adverse, à l’image de Jamal Murray, et, pendant ce temps-là, « KAT » et la paire Naz Neid – Nickeil Alexander-Walker punissent de l’autre côté.

L’écart grimpe et s’installe autour de la vingtaine de points. Denver prend l’eau mais tente de s’accrocher, malgré un Nikola Jokic également à court de solutions. Jusqu’à ce qu’Anthony Edwards, toujours aidé de Karl-Anthony Towns, ne porte –déjà– le coup fatal avant la pause, en profitant des pertes de balle du champion et en insistant dans la peinture (61-35). Les spectateurs de la Ball Arena sont médusés, comme tous ceux présents devant leur écran.

Étouffants en défense et faciles en attaque, les Wolves exécutent leur plan de jeu à la perfection. Ils ne paniquent pas, jouent avec sérénité et donnent l’impression de maîtriser leur basket sur le bout des griffes. Il y a parfois des imperfections, au tir ou avec le ballon, mais dans l’ensemble, le collectif de Chris Finch et Micah Nori gère tranquillement l’avance, malgré les efforts de Nikola Jokic et consorts pour s’offrir des secondes chances (82-60).

Autant le dire tout de suite : le quatrième quart-temps est sans grand intérêt, car la meute d’Anthony Edwards ne craquera pas, continuant surtout d’asphyxier Denver et de confirmer sa supériorité. L’écart ne redescend jamais, les 3-points et paniers dans la raquette s’accumulent, et Minnesota vire à 2-0 à l’issue d’une deuxième manche (106-80) aux allures de message grandeur nature : le « sweep » n’est pas à exclure et ce groupe est bel et bien lancé vers le titre !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tout roule pour Minnesota. Six matchs et six victoires pour les Wolves en « postseason » qui, pour la première fois de leur histoire, mènent une deuxième fois 2-0 lors de la même campagne de playoffs. Même orphelins de Rudy Gobert, il se dégage une véritable impression de domination collective, en attaque comme en défense. C’est assez dingue à observer et les Nuggets sont dos au mur, tandis que l’on imagine déjà difficilement un renversement de vapeur dans cette série. Sous l’impulsion du duo Anthony Edwards – Karl-Anthony Towns, tout le monde connaît son rôle à merveille dans cette équipe, décidément au-dessus du lot.

– Denver est déjà KO. Rarement, depuis deux ans, les Nuggets ont été écrasés de la sorte par un adversaire. Pourtant, depuis le début de cette série, on sent que les Wolves ont trouvé la clé pour faire déjouer les champions en titre, qui se retrouvent à 0-2 et vont maintenant devoir inverser la tendance… à l’extérieur. Dans l’histoire, seules cinq équipes sont parvenues à remonter un tel déficit alors qu’elles ont perdu leurs deux premiers matchs à domicile : Lakers 1969, Rockets 1994, Mavericks 2005, Celtics 2017 et Clippers 2021. La mission s’annonce rude, mais pas impossible… sauf si Denver continue de jouer ainsi.

– Rudy Gobert absent pour un heureux événement. La veille de (probablement) redevenir Défenseur de l’année, ce qui serait son quatrième titre (un record partagé avec Dikembe Mutombo et Ben Wallace), Rudy Gobert est d’abord devenu papa ce lundi pour la toute première fois. Une bien jolie nouvelle pour le Français, qui avait déjà expliqué il y a quelques semaines qu’il n’allait rater cet événement pour rien au monde. Même s’il a tenté de rejoindre Denver à temps pour le Game 2, il n’en a pas été capable et, auprès de son fils, il a néanmoins pu observer les Wolves faire le break dans le Colorado. Idéal en vue de la suite de cette série.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.