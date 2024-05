Anthony Edwards et les Wolves font la loi dès le Game 1 à Denver

Alors que Mike Conley laisse les 20 dernières secondes du match s’écouler, pas de profusion de joie chez les Wolves. Anthony Edwards vient calmement serrer les mains de Rudy Gobert, puis de Karl-Anthony Towns. Les hommes du Minnesota semblent être en mission. Cette nuit, ils ont frappé fort en récupérant l’avantage du terrain dès le premier match sur les terres du champions du titre (99-106).

Un succès – le 5e consécutifs depuis le départ des playoffs – qui porte la marque de leur inévitable arrière. Avec ses 43 points, Anthony Edwards, qui restait sur une sortie à 40 points à Phoenix, a carrément signé un record de franchise en playoffs. Une explosion individuelle d’autant plus remarquable que les deux équipes ont défendu fort, notamment en première période, les visiteurs limitant encore leurs adversaires sous la barre des 100 points.

Il faut noter qu’Anthony Edwards et les Wolves ont été les premiers à frapper, en signant un 9-0 d’entrée de jeu, transformé en 18-4, avec 13 points déjà pour le MVP de la soirée, après sept minutes de jeu. Sept minutes durant lesquelles l’attaque des Nuggets n’a pas existé. On pense à cette séquence en transition où Jamal Murray n’a pas été en mesure de déclencher, pas davantage que Michael Porter Jr, trop bien tenu en périphérie par Rudy Gobert. Sa passe terminait en tribunes.

Mais ce même Porter Jr. allait venir soutenir Nikola Jokic pour mettre enfin Denver sur de bons rails. Alors que Reggie Jackson signait une bonne entrée, le Serbe a commencé à prendre le dessus sur les intérieurs d’en face. Non sans mal, car tout au long de la soirée, Jokic a dû beaucoup travailler pour marquer (32 points à 11/25 aux tirs, 9 passes et 7 ballons perdus).

Murray muet à la pause ; Edwards avec 25 points

Les Nuggets ont viré d’une courte tête à la tête (44-40) avec un Jamal Murray sans le moindre point, une première pour lui en playoffs sur une mi-temps. Edwards, lui, avait déjà 25 points au compteur. Pour éviter de tomber dans la dépendance absolue, Karl-Anthony Towns a signé une grosse entame de seconde période et Mike Conley montré son sang-froid habituel, tandis que Murray se réveillait.

Un match à une possession s’est installé. Quand Mike Conley marquait à nouveau de loin, Jamal Murray lui répondait instantanément (80-80 à huit minutes de la fin). Mais à six minutes du terme, un héros inattendu est sorti de sa boîte, Naz Reid. Dans son sillage, Minnesota prenait deux possessions d’avance. Un écart aggravé par un « runner » inattendu de Rudy Gobert, puis une merveille de « jumper » d’Edwards (91-102).

Nikola Jokic et Michael Porter Jr. ont bien jeté leurs dernières forces, le même Edwards prenait de vitesse toute la défense des Nuggets cherchant à faire faute sur lui dans les dernières secondes. Minnesota tenait sa première victoire dans cette série qui s’annonce exaltante.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’étincelle Naz Reid. Au moment où les deux équipes étaient à égalité à quelques minutes de la fin (84-84), les Wolves ont signé un terrible 18-7. Sur cette séquence, le meilleur remplaçant de l’année a inscrit 10 points de suite pour son équipe. Quasiment inexistant pendant trois quart-temps, le 6e homme a explosé dans le dernier quart-temps, y inscrivant 14 de ses 16 points dans cette période. Avec une confiance évidente, à l’image de son panier primé converti en fin de possession avec la planche, ou sa claquette dunk dans la foulée, après un manqué d’Edwards en transition.

– Chris Finch derrière Micah Nori. On savait que sa présence sur le banc des Wolves se précisait, même s’il restait à savoir sous quelle forme. Trois jours après son opération, Chris Finch était bien présent cette nuit, assis tout au long de la soirée sur une chaise située entre son banc et la table de marque, au second rang, de sorte qu’il puisse étendre sa jambe. En retrait, le coach des Wolves a vu son assistant Micah Nori s’occuper du reste, sur les temps-morts ou les rotations. À l’issue de la rencontre, il est rentré au vestiaire en se déplaçant avec des béquilles.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.