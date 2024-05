Chris Finch déjà de retour à l’entraînement des Wolves

Un jour seulement après son opération suite à sa rupture d’un tendon rotulien du genou droit, Chris Finch était présent à l’entraînement des Wolves, afin de préparer la demi-finale de conférence face aux Nuggets.

Avec des béquille et un plâtre, le coach a dirigé les séances de travail, sur le parquet et à la vidéo.

« Finch est évidemment un leader et quelqu’un de très dur » explique Tim Connelly, le président des opérations basket. « J’ai énormément de respect pour lui, de rebondir aussi vite. Il est impatient de revenir sur le terrain. Il est très enthousiaste à propos de cette série et c’est super qu’il soit de retour ».

Conserver les routines

Pour les Wolves, la présence du coach est importante.

« Évidemment, à chaque fois que vous avez votre leader dans le bâtiment, qui est en mesure de diriger les entraînements, les séances vidéo et les réunions, c’est important », assure Micah Nori. « Donc plus nous restons proches de la norme et plus nous nous rapprochons du rythme que nous avons eu toute l’année, mieux c’est. »

Reste à savoir si Chris Finch pourrait diriger son équipe lors des matchs, alors qu’il risque d’y avoir un problème de place. Mais pour Tim Connelly, l’équipe est entre de bonnes mains, peu importe où se trouve le coach.

« Micah (Nori, le premier assistant) fera un excellent « head coach » lorsqu’une équipe intelligente l’engagera », conclut le dirigeant. « Tout le staff est très soudé. Finch leur fait confiance. C’est un collectif, il ne s’agit pas d’une seule personne. On fait confiance au gars suivant, et c’est valable pour les joueurs comme pour les coachs. »