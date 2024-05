Micah Nori, l’assistant espion

Puisque Chris Finch s’est fait opérer mercredi suite à sa grave blessure au genou droit, il est fort possible que les Wolves n’aient pas leur entraîneur principal sur leur banc pour démarrer la demi-finale face à Denver, dont le Game 1 est prévu ce samedi. Déjà promu au poste de « head coach » lors d’un match de saison régulière, contre Cleveland le 9 mars dernier, Micah Nori pourrait donc prendre le relais. D’abord parce que l’assistant des Wolves est un vieux routier du circuit NBA, mais aussi parce que c’est un ancien membre du staff de Michael Malone à Denver !

Chez les Nuggets entre 2015 et 2018, Micah Nori a pu tisser des liens très forts avec Nikola Jokic en particulier. Il lui envoie d’ailleurs encore des « gif » de Forrest Gump, en souvenir de ses aller-retours vains en Summer League, quand le grand Serbe passait après Emmanuel Mudiay, Gary Harris et Jusuf Nurkic dans la hiérarchie…

« D’abord et avant tout, c’est une personne peu fréquentable », sourit Nikola Jokic. « Il est brutalement honnête mais toujours marrant. Il va te dire tes quatre vérités, mais de manière amusante. C’est ça qui le rend aussi intéressant. Et aussi marrant ! »

Pour Anthony Edwards, Micah Nori « est un génie »

Passionné de baseball, qu’il a pratiqué durant ses années à la fac, Micah Nori a ensuite été rattrapé par la balle orange par le biais d’un ami de la famille, un certain Butch Carter, alors coach à Toronto. Recruté en 2009 comme assistant à plein temps, après une brève aventure chez les Hoosiers (au baseball), il a passé quatre ans dans la mégalopole canadienne avant de rejoindre Mike Malone à Sacramento (en 2013), puis à Denver (en 2015).

Plus précisément, Micah Nori a emménagé dans le même bâtiment que Butch Carter à Toronto et y a vécu pendant deux ans. Les deux hommes ont passé plus d’une soirée à disséquer des systèmes offensifs et défensifs pour perfectionner le savoir du jeune assistant.

« On faisait de la vidéo et il commentait tout à voix haute. C’était incroyable parce qu’il me permettait de poser n’importe quelle question. Il m’a énormément aidé dans mon apprentissage de la Ligue. »

Connu pour ses dictons truffés truffés expressions amusantes et ses analyses croustillantes, qui sont même devenus un jeu avec sa fille et ses collègues des Wolves, Micah Nori a cependant fait ses preuves sur le terrain. « Micah est un génie », souffle ainsi Anthony Edwards. « [Une fois], il est arrivé à un temps mort et a dit : ‘Ils vont jouer ce système, préparez-vous à ça !’ Et pour cause, c’est ce qu’ils ont fait. Exactement ce que Micah avait prédit ! »

Un staff expérimenté

Après un premier tour la saison passée, cette nouvelle confrontation avec les Nuggets, en demi-finale de la conférence Ouest, est savoureuse à plus d’un titre car c’est précisément dans les Rocheuses que les deux têtes pensantes des Wolves, Chris Finch et Micah Nori, se sont rencontrées en 2016.

Spécialiste des stats avancées, Micah Nori est celui qui conseille Chris Finch dans les situations les plus tendues, qu’il s’agisse d’une fin de possession, ou d’une fin de match. Les deux hommes partagent la même philosophie de jeu, basée sur du mouvement avec et sans ballon. L’absence du premier ne devrait donc pas trop pénaliser l’équipe, sachant que son second est encore fidèle au poste.

« On a beaucoup de talent dans notre coaching staff », déclarait Chris Finch la semaine passée. « C’est probablement le staff le plus expérimenté et créatif avec lequel j’ai bossé. On travaille extrêmement bien ensemble. Il n’y a pas d’ego. Pas de querelles de clocher, personne ne le prend mal quand une idée est suivie ou pas. »

Les Wolves peuvent ainsi également compter sur Elston Turner, vieux routier du circuit puisqu’après avoir joué dans la ligue, il y est assistant depuis le milieu des années 90. Sans oublier Pablo Prigioni.

Familier du jeu de Denver, et notamment de ses deux leaders, Micah Nori pourrait donc bien jouer un rôle prépondérant dans les coulisses de cette série qui s’annonce explosive.

« Il peut parfois jouer le rôle du gars marrant, mais quand ça compte, il peut répondre à l’appel », conclut Nikola Jokic. « Il connaît son métier et il est très bien préparé. Il est prêt à tout. »