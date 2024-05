Les Wolves cherchent de la place sur le banc pour Chris Finch

Situation bizarre à Minnesota. Après avoir balayé les Suns au premier tour, Anthony Edwards et ses coéquipiers s’apprêtent à défier les Nuggets en demi-finale de conférence. Mais avec ou sans Chris Finch ?

Car l’entraîneur en chef de l’équipe a malheureusement subi une rupture du tendon rotulien suite à un choc avec son propre meneur, Mike Conley. Opéré, il devrait tout de même accompagner son équipe à Denver. Le problème, c’est qu’il ne sait pas encore comment il va pouvoir la diriger pendant les rencontres…

Comme Chris Finch doit garder la jambe tendue suite à l’opération, lui faire une place sur le banc est compliqué car il y a des places payantes pour les fans juste à côté des coachs, et le technicien ne peut pas simplement s’asseoir à sa place habituelle, puisqu’il risquerait une nouvelle collision, sa jambe tendue se retrouvant dans ces conditions au bord de la ligne de touche. Les Wolves ont bien imaginé enlevé le siège de derrière, généralement occupé par Gregg Farnam, le préparateur physique de l’équipe, afin d’offrir un peu plus de recul au coach. Reste à voir si ce dispositif sera validé par la ligue, et fonctionnera pour les Wolves.

En loge ?

Si ce n’est pas le cas, Chris Finch devrait suivre les rencontres depuis une loge, en envoyant ses consignes à un membre du staff, pour les transmettre ensuite à Micah Nori, son premier assistant.

« Dans le style typique de Finchy, il se dit : ‘Je ne veux pas m’asseoir là et envoyer des SMS à quelqu’un derrière le banc' » assure toutefois ce dernier, qui explique toutefois que Chris Finch ne veut pas déconcentrer les joueurs à l’approche de la série. « Il ne veut pas être au centre de l’attention. Il nous fait confiance à tous. Il fait confiance aux joueurs. Il leur dit : ‘Faites ce que vous avez à faire. Vous en avez fait assez.’ Au bout du compte, ce sont les joueurs qui décideront de cette série. »

Rudy Gobert rajoute que les joueurs sont surtout heureux de voir Chris Finch « de bonne humeur » et « capable de voyager avec nous ». Même si Mike Conley aimerait le voir sur le banc.

« Je ne dis pas que Finchy n’est pas drôle, mais Finchy peut paraître un peu plus sérieux que Micah (Nori, connu pour ses formules étonnantes), et c’est bien d’avoir ce genre d’équilibre » explique le meilleur coéquipier de l’année, qui assure que l’assistant peut toutefois faire le job. « Les gars respectent vraiment Micah et ce qu’il apporte. »