Opéré du genou, Chris Finch pourrait coacher les Wolves depuis… les vestiaires !

Il n’y a pas que les joueurs qui peuvent se blesser en playoffs, puisque Chris Finch s’est gravement blessé au genou droit dans la victoire des Wolves face aux Suns. Dans un choc avec Mike Conley Jr, emporté par son élan, l’entraîneur des Wolves s’est rompu le tendon rotulien, et ESPN annonce qu’il va se faire opérer ce mercredi.

Un passage sur le billard qui pourrait le contraindre à laisser sa place sur le banc pour le début de la série face aux Nuggets. Après l’opération, Chris Finch devra porter une large genouillère qui va immobiliser toute sa jambe, et s’il n’est pas en mesure de se déplacer, c’est son assistant Micah Nori qui officiera samedi pour le Game 1.

ESPN rapporte que Chris Finch resterait alors dans les vestiaires pour communiquer avec son suppléant. Assistant de Chris Finch depuis trois ans, Micah Nori se prépare à assurer l’intérim, et il se compare à… Pinocchio !

« J’espère qu’il pourra se déplacer normalement, qu’il ait une attelle à la jambe ou autre chose, afin de pouvoir se lever et faire ce qu’il a à faire. Je pense que le pire scénario serait qu’il soit obligé de s’asseoir derrière le banc à cause de sa jambe » a-t-il confié sur l’antenne de KFXN-FM 100.3. « En fait, il serait comme un marionnettiste qui tire les ficelles, et je serais comme Pinocchio, l’acteur principal… Il me dirait ce qu’il faut faire et ce qu’il faut dire. Sauf s’il arrive que je fasse comme si je ne l’entendais pas et que je veuille essayer autre chose ».