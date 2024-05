Chris Finch derrière Micah Nori, une formule payante sur le banc des Wolves

Une fois la victoire acquise, il a repris ses béquilles pour rejoindre ses joueurs dans le vestiaire. Chris Finch a vécu une soirée particulière pour le premier déplacement de son équipe à Denver. Le coach des Wolves a dû se mettre en retrait, derrière son assistant Micah Nori.

Trois jours après son opération, suite à sa rupture d’un tendon rotulien du genou droit, Chris Finch est resté assis, pendant la majeure partie de la soirée, sur une chaise située entre son banc et la table de marque. Au second rang, de sorte qu’il puisse étendre sa jambe.

Les Wolves ont planché un moment sur le sujet, pour trouver la bonne formule logistique de sorte qu’il puisse être à proximité des joueurs, mais sans risquer d’être victime d’un nouveau contact.

Chris Finch ne pouvait pas se lever

« Je serai sur le banc, mais par rapport à l’interaction et au déroulement du match, ce sera en grande partie géré par Micah. Je ne suis évidemment pas en mesure de me lever, de demander des temps-morts, d’interagir avec les joueurs, ce genre de choses. Mais le fait d’être aux côtés des entraîneurs et des joueurs dans les rassemblements, c’est la même chose », décrivait le coach titulaire en amont du match.

Et c’est ainsi que son assistant depuis trois ans, Micah Nori, s’est retrouvé sur le devant de la scène pour l’ouverture de cette demi-finale de conférence face aux champions en titre. Une équipe qu’il connaît très bien puisqu’il a été assistant de Mike Malone par le passé. « Qu’il s’agisse de personnes qu’on connaisse ou pas, une fois que le ballon est lancé, elles sont sur notre chemin », avait prévenu le coach des Nuggets.

Ce dernier, 48 minutes de jeu plus tard, a dû s’avouer vaincu face à son ancien assistant. Derrière un Anthony Edwards encore gigantesque, les Wolves venaient s’imposer à Denver.

Le sentiment de Micah Nori après cette rencontre ? Positif. « Oui, c’est sûr, tous les systèmes sur lesquels on a marqué venaient de moi, et ceux où on n’a pas marqué de lui ! Non, je déconne ! », lâche-t-il, très à l’aise en conférence de presse.

Pas « encombrant »

Plus sérieusement, il ajoute : « Ça s’est bien passé. Le truc avec Finchy est que, même s’il est souvent debout pendant les matchs, il ne réclame pas beaucoup de systèmes. Sur des remises en jeu, après des temps-morts, il va me dire ce qu’il faut rechercher. On ne voulait pas que ce soit encombrant, c’est le mot qu’il a utilisé. »

L’équilibre s’est fait naturellement entre les deux hommes, alors qu’on a par exemple vu Finch demander à Anthony Edwards, d’un geste du doigt, de venir auprès de lui lors d’un temps-mort pour transmettre une consigne. Au regard de leur série précédente face aux Suns, la machine des Wolves semble suffisamment bien huilée.

« Je pense qu’on a bien fait par rapport à ça, et les choses sont terriblement, terriblement faciles quand vous avez Mike Conley sur le parquet, pour mettre les choses en place, Kyle Anderson, ces gars-là. Ça s’est bien passé dans une situation qui clairement n’est pas idéale », termine un assistant en train de prendre du galon.