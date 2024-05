Rookie of the Year 2024 | Victor Wembanyama élu à l’unanimité !

C’est fait : après des mois de domination individuelle, Victor Wembanyama (495 points) est logiquement nommé « Rookie of the Year » 2024, devant Chet Holmgren (295 points) et Brandon Miller (86 points). Un sacre qu’il valide à l’unanimité, et c’était bien là le seul enjeu du scrutin, avec 99 premières places sur 99 possibles !

Ne souffrant d’aucune contestation, le triomphe du Français était donc attendu, tant il a marqué les esprits dès sa première année à San Antonio. Compilant, en moyenne, pas moins de 21.4 points, 10.6 rebonds, 3.9 passes, 3.6 contres (leader de la NBA) et 1.2 interception, à 47% au tir, 33% à 3-points et 80% aux lancers-francs ! Des chiffres inédits pour un débutant…

Très vite, « Wemby » a répondu aux attentes placées en lui, malgré un démarrage (relativement) délicat, qui avait d’ailleurs valu à Chet Holmgren de décrocher les deux premiers titres de « Rookie of the Month » à l’Ouest (novembre + décembre). Ensuite, et en particulier dès qu’il a assuré que « chaque match allait être l’occasion d’envoyer un message » le jour de ses 20 ans, l’intérieur n’a cessé de monter en puissance et de mettre fin au débat pour le ROY, semaine après semaine.

Premier Français récompensé de la sorte, Victor Wembanyama en profite également pour devenir le troisième rookie des Spurs, après David Robinson et Tim Duncan, à être élu Rookie de l’année. En outre, il n’est que le sixième à être nommé à l’unanimité, après Ralph Sampson, David Robinson, Blake Griffin, Damian Lillard et Karl-Anthony Towns.

Une première saison pleine et aboutie pour le numéro un de la Draft 2023, maintenant tourné vers les Jeux olympiques de Paris 2024, qu’il disputera évidemment à domicile avec la France.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 Total 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.