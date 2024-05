Victor Wembanyama a brillamment répondu aux attentes des Spurs

Sauf retournement de situation très inattendu, Victor Wembanyama devrait être sacré rookie de l’année ce lundi soir, et peut-être même à l’unanimité. Une récompense logique vu la saison régulière réalisée par le Français, impressionnante sur le fond comme sur la forme.

Le premier choix de la Draft 2023 avait en effet une énorme pression sur les épaules. Les attentes étaient immenses, tout le monde voulait voir le phénomène et ses statistiques devaient être à la hauteur de la « hype ». Placé sous les ordres de Gregg Popovich, le rookie star a accepté les consignes de la légende du coaching.

« Il était très malléable et acceptait plus facilement d’élargir son rôle et son jeu, tant sur le plan défensif qu’offensif », analyse le coach des Spurs. « Il faudrait lui demander s’il avait l’intention d’être le meilleur contreur en arrivant dans la ligue, mais c’était comme une obligation. On voulait qu’il soit près du cercle, qu’il prenne des rebonds et contre des tirs. »

Avec 254 tirs repoussés, soit 3.6 de moyenne, Victor Wembanyama a effectivement terminé meilleur contreur de la ligue (en plus de ses 10.6 rebonds). Une première pour un rookie depuis Manute Bol en 1985/86 et la deuxième occurrence seulement depuis l’arrivée des contres dans les statistiques officielles, il y a 50 ans, en 1973/74.

« Il m’a fait comprendre qu’il possédait les qualités de Tim Duncan »

Et offensivement ? Il a tourné à 21.4 points de moyenne avec notamment 128 tirs primés inscrits, à 32% de réussite. « Il aime shooter à 3-pts, ce qu’il n’attendait pas forcément de moi (de le laisser le feu vert dans le domaine), mais c’est un compétiteur. Il veut gagner, il est doué et j’avais besoin de lui montrer qu’il pouvait être doué de bien d’autres façons. Développer son jeu était une priorité », assure Gregg Popovich.

L’entraîneur n’est pas le seul membre de la franchise texane à être sous le charme. RC Buford, ancien GM et désormais directeur général des Spurs, est aussi ravi d’avoir vu « Wemby » assumer son statut.

« Je pense qu’il serait très difficile pour quiconque d’être à la hauteur des attentes que la ligue et les fans placent en lui. Chaque soir, on a vu quelque chose de différent, qu’on n’avait jamais vu auparavant », estime le dirigeant. « J’ai observé 50 ans de basket et, chaque soir, je voyais quelque chose de lui que je n’avais jamais vu avant. Le temps qu’il a consacré à son développement personnel et à celui de ses coéquipiers est incroyable. »

Rookie dominant et mature, défenseur impressionnant, joueur qui pense avant tout au collectif : les compliments sont nombreux et rappellent forcément la légende incontestée des Spurs. « Il m’a fait comprendre qu’il possédait les qualités de Tim Duncan, à savoir un QI inné en matière de basket ainsi que la volonté d’être le meilleur », conclut Gregg Popovich. Sans doute le plus beau des compliments de la part de Coach Pop…

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 Total 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.