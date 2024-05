Victor Wembanyama doublement récompensé cette semaine ?

La ligue a dévoilé la suite et la fin de son calendrier des remises de trophées individuels. Ce lundi soir, on connaîtra le nom du Rookie Of The Year, dont Victor Wembanyama est l’immense favori. La seule question est de savoir si le Français va être élu à l’unanimité, devant Chet Holmgren et Brandon Miller.

Mardi, Victor Wembanyama sera à nouveau en lice pour un trophée, et ce sera pour celui de Defensive Player Of The Year. Cette fois, le pivot des Spurs n’est pas favori puisqu’il est en concurrence avec Bam Adebayo et surtout Rudy Gobert. Il y a donc de grandes chances que la France remporte la même année deux trophées NBA, et ce serait une première dans l’histoire !

Qui va succéder à Joel Embiid ?

Mercredi, on connaîtra le vainqueur du plus prestigieux des trophées, celui de MVP. Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic sont en lice pour succéder à Joel Embiid. Le scrutin apparaît serré entre l’arrière du Thunder et le pivot des Nuggets, qui vise une 3e couronne. Une seule certitude : ce sera un joueur « étranger », et c’est une constante depuis 2018.

Enfin, jeudi, on connaîtra le nom du « champion de la justice social ». Le Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion Award récompense les joueurs qui militent dans la lutte pour la justice sociale. Créé en 2021, ce trophée a déjà été remis à Carmelo Anthony, Reggie Bullock et Stephen Curry.