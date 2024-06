Les Warriors recrutent un spécialiste du « salary cap »

Il n’y a pas que les Wolves qui se retrouvent dans une situation financière très lourde cet été. Les Warriors également ont une masse salariale énorme, avec notamment plus de 100 millions de dollars à lâcher la saison prochaine pour le salaire de trois joueurs : Stephen Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins.

Si on ajoute les autres joueurs de l’effectif, plus les 30 millions (non garantis) de Chris Paul, qui pourrait rester, et enfin la perspective de prolonger Klay Thompson, on est donc largement au-dessus de la limite autorisée. Cette saison déjà, la franchise a payé 172 millions de dollars de « luxury tax », en plus des 205 millions de salaire !

Sauf que le propriétaire de la franchise, Joe Lacob, l’a dit : il veut désormais faire des économies. Pour réussir à se serrer la ceinture, les Warriors ont donc engagé un spécialiste des questions de « salary cap », apprend-on, en la personne de Jon Phelps.

Ce dernier va remplacer Onsi Saleh, qui était le vice-président stratégique de la franchise, qui vient de filer à Atlanta pour devenir assistant GM des Hawks. Jon Phelps sort de deux saisons comme directeur principal de la stratégie chez les Pistons. Il fut également GM de l’équipe de G-League de Detroit, le Grand Rapids Drive.