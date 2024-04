Chez les Warriors, on a prévu de garder Chris Paul

La saison à peine terminée, les Warriors se tournent déjà vers la suivante, et les interrogations ne manquent pas. Il y a bien sûr le cas Klay Thompson, qui n’a pas été prolongé pendant la saison, mais aussi celui de Chris Paul. À bientôt 39 ans, l’ancien meneur des Suns possède une dernière année de contrat à 30 millions de dollars, mais elle n’est pas garantie. La direction peut donc s’en séparer, mais à écouter Mike Dunleavy Jr, le GM des Warriors, l’idée est plutôt de continuer avec lui.

« Dans l’ensemble, je suis vraiment content de Chris. De ce qu’il nous a donné dans le vestiaire, sur le terrain, en dehors du terrain », explique le GM des Warriors. « Certes, j’imagine qu’il aurait sans doute souhaité avoir un rôle plus important et pouvoir aider l’équipe un peu plus. Mais vu sa production et ce qu’il fait avec en tête de toujours gagner, nous avons certainement intérêt à le garder. »

En revanche, vu son salaire de 30 millions de dollars, sans doute que ça passera par l’activation de la clause pour qu’il devienne free agent, pour ensuite le signer à un salaire moindre, peut-être sur deux ans.

« Comme dans un puzzle, nous devons examiner tous les pièces, les comprendre et regarder. Il existe certainement un chemin possible pour y parvenir. Nous n’en sommes pas encore vraiment au moment spécifique pour savoir ce que nous pouvons faire ou pas, » développe Mike Dunleavy Jr.

Est-ce que Chris Paul acceptera un nouveau sacrifice ?

Devenu remplaçant pour la première fois de sa carrière, Chris Paul a vu son rôle et sa production nettement diminuer. Mais Steve Kerr souligne son influence sur le groupe et sa mentalité exemplaire.

« C’est l’un des gars les plus professionnels que j’ai jamais côtoyés. Il s’est sacrifié pour sortir du banc, » rappelle le coach des Warriors. « C’est un Hall of Famer, et il l’a accepté, sans se plaindre, tout au contraire même. Il a encouragé le reste des gars sur le banc, il a encouragé les entraîneurs, il a collaboré… Il a été incroyable. Je me sens chanceux de l’avoir coaché et j’espère pouvoir l’entraîner à nouveau l’année prochaine. On verra comment tout cela se déroulera. »

D’autres paramètres que le temps de jeu et l’argent joueront dans les discussions. La famille de Chris Paul vit à Los Angeles et San Francisco reste à proximité. Le meneur est également à la recherche d’une bague de champion, et peut-être qu’il sera tenté de rejoindre une équipe qu’il estime mieux armés que les Warriors. Réponse début juillet…