Darvin Ham a refusé de retrouver Mike Budenholzer

Même si ce n’est pas pour être « head coach », la cote de Darvin Ham reste élevée en NBA. Ainsi, Marc Stein révèle que les Suns l’ont contacté pour être le bras droit de Mike Budenholzer, signé pour 50 millions de dollars sur cinq ans pour remplacer Frank Vogel.

Les deux techniciens ont travaillé ensemble aux Hawks puis aux Bucks pendant quasiment dix ans, et le tandem a gagné ensemble le titre NBA en 2021. Logique que Mike Budenholzer lui passe un coup de fil dès qu’il a appris son renvoi des Lakers.

David Fizdale, le plan B de Mike Budenholzer

Mais Darvin Ham n’a pas donné suite, et notre confrère confirme qu’il n’a pas répondu non plus aux appels du pied des Warriors qui cherche un ou deux assistants pour étoffer le staff de Steve Kerr.

Après le refus de Darvin Ham, les Suns ont décidé de conserver David Fizdale, seul assistant qui aura survécu au limogeage de Frank Vogel. Ce week-end, Mike Budenholzer a quasiment bouclé son staff avec les arrivées de Chad Forcier et de Chaisson Allen, deux entraîneurs qu’il a côtoyés dans le passé.