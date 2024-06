L’assistant Chad Forcier retrouve Mike Budenholzer aux Suns

Pour composer son staff, Mike Budenholzer va chercher d’anciens collaborateurs. Après Vince Legarza, c’est effectivement Chad Forcier qui va rejoindre le nouveau coach des Suns à Phoenix, nous apprend le Deseret News.

Assistant du Jazz cette saison, il a un CV impressionnant. Chad Forcier est présent sur les bancs de la ligue depuis plus de vingt ans, avec des passages à Detroit, Indiana et surtout à San Antonio. Il est resté presque une décennie dans le Texas, remportant le titre en 2014, et commençant là-bas son aventure commune avec Mike Budenholzer.

Ensuite, il a rejoint Orlando, puis Memphis et Milwaukee en 2019, où il a travaillé à nouveau avec Mike Budenholzer et gagné une deuxième bague, en 2021. C’est le troisième assistant coach des Suns puisque, en plus des vieilles connaissances de l’entraîneur, David Fizdale a finalement sauvé sa place dans l’Arizona.

Quant au Jazz et au coach Will Hardy, c’est un second départ ce printemps après celui de Lamar Skeeter, qui va accompagner Charles Lee à Charlotte. Pour les remplacer, nos confrères expliquent que la franchise va se diriger vers des promotions internes et pas forcément recruter ailleurs.