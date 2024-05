Mike Budenholzer va chercher une vieille connaissance pour l’épauler sur le banc des Suns

Désormais nouveau coach des Suns, et plutôt ému de l’être d’ailleurs, Mike Budenholzer doit maintenant composer son staff afin de l’épauler dans cette mission dans l’Arizona. Après le renvoi de Frank Vogel et le départ de son bras droit Kevin Young, la direction avait en effet annoncé qu’aucun assistant ne serait conservé, et Mike Budenholzer doit donc composer son staff en intégralité.

Quelques jours après avoir signé un contrat de 50 millions de dollars sur cinq ans, le double « Coach Of The Year » a commencé, d’après The Arizona Republic, en allant chercher Vince Legarza, et ce ne fut sans doute pas très difficile.

C’est en effet une vieille connaissance de Mike Budenholzer, qu’il a croisé à Atlanta entre 2013 et 2015, en tant qu’assistant chargé du développement des joueurs. Ensuite, l’assistant a rejoint les Wolves, jusqu’en 2018, avant de faire quatre saisons avec le Jazz à Utah.

Enfin, en 2022, il retrouve le double coach de l’année (2015, 2019) à Milwaukee. Mais cela ne dure qu’une saison puisque Mike Budenholzer est viré après les playoffs, remplacé par Adrian Griffin, et Vince Legarza n’avait pas été conservé par le nouvel entraîneur, lui-même écarté dans le courant de l’exercice pour être remplacé par Doc Rivers.