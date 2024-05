David Fizdale reste finalement assistant chez les Suns

Alors qu’on disait que les Suns ne voulaient conserver aucun assistant de Frank Vogel, David Fizdale semblait lui promis à un traitement un peu différent, la franchise souhaitant lui faire intégrer les bureaux.

Un rôle qu’il avait occupé à Utah, comme assistant GM, avant de vite revenir sur les bancs de la ligue.

Mais l’ancien assistant de Mike Woodson chez les Hawks (2004-2008) puis d’Erik Spoelstra chez le Heat (2008-2016) n’avait plus envie de quitter le terrain, et ESPN annonce désormais qu’il va finalement rester dans le « coaching staff » de Mike Budenholzer, le nouveau coach de l’équipe, dans un rôle « important ».

Cela ne veut pas dire qu’il sera le bras droit de l’ancien coach d’Atlanta et de Milwaukee, mais il ne sera pas non plus un simple conseiller, relégué à un poste un peu fantôme.

David Fizdale a donc sauvé sa place comme assistant à Phoenix, alors qu’il enchaîne les expériences malheureuses depuis plusieurs saisons, que ce soit comme « head coach » à Memphis et New York, ou comme assistant.