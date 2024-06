Jayson Tatum mesure le chemin parcouru depuis le passage de Kyrie Irving

Ils se parlent encore « de temps en temps » au cours de la saison. En particulier lorsque leurs équipes s’affrontent évidemment, ou au moment du All-Star Game. « C’est génial de le voir faire toutes ces choses particulières qu’on aime le voir faire, et prendre du plaisir à le faire », lâche Jayson Tatum en parlant de son ancien coéquipier, Kyrie Irving.

Les retrouvailles entre ce dernier et la formation des Celtics est l’un des grands fils rouges de la finale NBA à venir. C’est l’occasion de se replonger dans cette expérience ratée qui a marqué les deux premières années dans la grande ligue de l’ailier.

« Il y a clairement eu des hauts et des bas, mais pour moi, comme joueur de première ou deuxième année, côtoyer une superstar tous les jours et voir comment naviguer dans cet espace… Et puis évidemment sur le terrain, c’est l’un des gars les plus talentueux que j’ai jamais vus », qualifie Tatum.

Une cohabitation ratée

Il ajoute, à propos de cette séquence entre 2017 et 2019 : « Cela me paraît très lointain, mais j’ai beaucoup de bons souvenirs liés au fait d’avoir eu Ky comme coéquipier. » Et de moins bons aussi car l’exercice 2018-2019 s’est terminé par une sortie de route au second tour des playoffs à l’issue d’une saison qualifiée par Tatum lui-même, plus tôt dans la saison, de « terrible bordel ».

« Des joueurs revenaient de blessure, d’autres essayaient de faire leurs preuves, comme moi. J’essayais d’être meilleur que l’année précédente. C’était une année difficile. Tout le monde voulait en faire plus. On ne captait pas très bien comment coexister les uns avec les autres. Quel que soit le talent d’une équipe, elle doit toujours travailler ensemble », lâchait-il.

Une deuxième chance

Il le redit aujourd’hui, que « ce n’est pas seulement le talent qui vous permettra d’atteindre le sommet. C’est avoir des gars qui veulent se sacrifier. […] Ce n’était pas lié à Kyrie, c’était chacun d’entre nous. On a tous appris de cette expérience. Certains d’entre nous sont restés là, d’autres sont partis et ont fait de belles choses depuis cette saison. »

En premier lieu Jayson Tatum et les Celtics qui, dès l’année suivante, parvenaient à atteindre la finale de conférence. Puis, encore deux ans plus tard, à s’inviter en Finale NBA (2022). Une finale perdue face aux Warriors. Il s’agit là encore d’une expérience dont il a fallu là aussi tirer les enseignements.

« Il y a beaucoup de choses que je peux, et qu’on peut, apprendre, de cette expérience des finales, cette fois-ci, c’est très différent. On est évidemment déjà passés par là et on a échoué. Et c’est une grande opportunité d’atteindre à nouveau les finales », poursuit celui qui n’avait pas brillé par son adresse cette année-là.

Avant d’ajouter : « On n’a pas toujours une deuxième chance, alors il faut voir ça comme une deuxième chance et essayer de simplifier les choses autant que possible. C’est une autre série qu’on doit gagner. » En face, son ancien coéquipier en pense autant.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.