Jayson Tatum : « Kristaps Porzingis a fait de nous une meilleure équipe »

On ne sait toujours pas si Kristaps Porzingis obtiendra le feu vert pour participer au Game 1 des Finals, mais son très probable retour enthousiasme coéquipiers et entraîneurs.

Depuis son arrivée, le Letton a conquis tout le monde par sa personnalité et son jeu, et Jayson Tatum est le premier à monter au créneau pour vanter les qualités de son intérieur, et son apport.

« KP a fait exactement ce que nous attendions de lui tout au long de la saison », résume l’ailier. « Qu’il s’agisse de punir les ‘switchs’ ou de créer de l’espace, d’être dans le coin, parfois cela peut se traduire par des possessions sans toucher le ballon. Ou alors, quand les défenseurs changent, nous lui donnons la balle cinq fois de suite ».

Blessé depuis le 29 avril, Kristaps Porzingis s’est entraîné normalement tout le weekend, et le plus important est d’éviter toute rechute. Même si Boston reste sur neuf victoires en dix matches sans lui, Jayson Tatum insiste sur l’importance du Letton dans le dispositif de Joe Mazzulla.

« Nous faisons évoluer beaucoup de choses et nous avons tellement de joueurs talentueux et doués sur le plan offensif et défensif », rappelle-t-il d’ailleurs. « Tout le monde doit être prêt à essayer des choses différentes. Et je donne beaucoup de crédit à KP, surtout pour quelqu’un d’aussi talentueux et d’aussi grand que lui. Beaucoup d’intérieurs peuvent être coincés dans leurs habitudes et faire uniquement ce qui les met à l’aise. Il est sorti un peu de sa zone de confort et cela a fait de nous une meilleure équipe. »

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.